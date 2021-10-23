Главный тренер «Челси» Томас Тухель, ранее работавший с «ПСЖ», сравнил взаимодействие со звездными нападающими в Париже и Лондоне.

«Тренировать Лукаку легче, чем Неймара или Мбаппе. В «ПСЖ» я чувствовал себя министром спорта. Мне также приходилось иметь дело с членами семей и друзьями звезд. В «Челси» работа намного спокойнее», – признался Томас.

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Тухель тренировал «ПСЖ» с 2018-го по 2020-й. В августе 2020-го он вывел «ПСЖ» в первый в истории финал Лиги чемпионов, но проиграл «Баварии».

В январе 2021 года немец возглавил «Челси», дошел и с ним до финала ЛЧ, но в этот раз добился успеха.

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