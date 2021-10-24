«Я всегда считал себя лучшим игроком мира. Стараюсь быть уверенным. Неважно, согласны ли вы с моим мнением», – заявил Мохамед Салах в интервью Sky Sports. В любой другой ситуации и от любого другого игрока такая цитата звучала бы самовлюбленно. Египтянин – исключение. Осенью 2021-го, на фоне трудных переговоров по новому контракту, вингер выдал лучший отрезок в карьере. Африканец забивает в девяти клубных матчах подряд – такого у экс-футболиста «Ромы» и «Челси» не бывало.

За бомбардирскими рекордами притаился Салах-созидатель. Креативные способности Мохамеда ушли в тень из-за красивейших голов, как против «Сити» и «Уотфорда». В то же время египтянин – лучший в «Ливерпуле» по действиям, которые привели к ударам (43) и голам (11) в АПЛ-2021/22. По пасам под выстрелы партнеров вингер уступает только Тренту Александер-Арнольду (18, у защитника – 22).

У Салаха есть два любимых инструмента для создания моментов. Первый – вход в штрафную на дриблинге и пас чуть назад, под набегающего партнера. На 31-й минуте матча с «Лидсом» Мо принял мяч на правом фланге, вдавил Хуниора Фирпо в штрафную и покатил на Садио Мане – сенегалец пробил мимо.

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Салах вступает в штрафную, ему мешает Фирпо Фото: Other Agency

Салах отпасовал под удар Мане Фото: Other Agency

Подобными движениями Салаха часто пользуется Александер-Арнольд. Трент смещается в полуфланг, принимает пас после агрессивной обводки египтянина и бьет. ТАА – второй любимый адресат для передач под удар от Мохамеда, но подробнее об этом – дальше по тексту.

Второй любимый кластер передач Салаха – на ход партнеру и в карман между чужими защитниками. В такой манере египтянин выкатил самый магический ассист АПЛ-2021/22 – помог Мане присоединиться к самому себе и Дидье Дрогба в клубе африканцев, забивших 100+ в английском чемпионате.

На старте эпизода Салах прошел на силовом дриблинге Роуза, а затем блестяще увидел рывок Мане между защитников «Уотфорда» и наградил партнера аккуратным пасом Фото: Other Agency

Передачи на ход и между защитников Салах вырезает не только от фланга. Доказательство – еще один ассист на Мане, теперь – в матче с «Манчестер Сити». Не забудем и про тонкую обводку Жоау Канселу на правом фланге, после которой египтянин нашел открытую зону и отпасовал под рывок Садио.

Салах отдает голевую передачу на Мане в матче с «Манчестер Сити» Фото: Other Agency

Последний тип передач под удар, который ценит Салах, приходится на эпизоды с прессингом. Мохамед быстро ориентируется после отбора на чужой половине и находит перспективный вектор для атаки. На 33-й минуте игры против «Норвича» египтянин лично вернул владение: вступил в отбор против Тодда Кэнтуэлла, после чего мяч отлетел под выстрел Константиноса Цимикаса. В этом контексте можно вспомнить и матч против «Челси»: на четвертой минуте африканец подарил пас Харви Эллиотту, на 85-й – Тренту, оба раза – после успешного давления «Ливерпуля».

18 передач под удар от Салаха делятся на четыре группы:

Агрессивный дриблинг и вход в штрафную, после чего – откат под удар (5 пасов такого типа);

Пас на ход партнеру в зону между защитниками (5);

Передачи после прессинга (3);

Другое (5).

В последнюю строку вошли пять моментов, которые Салах создал особым образом и которые не получили общих признаков:

26-я минута против «Норвича», ассист на Диогу Жоту. Салах скорее неудачно обработал мяч, чем пасовал на португальца;

65-я минута против «Норвича», пас на Роберто Фирмино. Мо включился в контратаку и подобрал мяч после рикошета, нашел Бобби передачей в касание;

31-я минута против «Кристал Пэлас», пас на Тьяго Алькантару. Салах зацепил перевод на правом фланге и прострелил в центр штрафной. Джордан Хендерсон пропустил мяч под выстрел испанца;

62-я минута против «Брентфорда», пас на Трента. Салах отскочил к линии аута, отдал пяткой из-под опеки, Александер-Арнольд прошел к границе штрафной и пробил;

87-я минута против «Сити», пас на Фабиньо. Мо принял мяч после короткого розыгрыша стандарта и навесил на дальнюю – пустой угол перед опорником накрыли в последний момент.

А вот фавориты Салаха с точки зрения передач под удар:

Мане (в АПЛ-2021/22 Мо отпасовал под 5 выстрелов сенегальца);

Жота (3);

Трент (3);

Эллиотт (2);

Фирмино, Кейта, Тьяго, Фабиньо, Цимикас (каждый – по 1).

Если подытожить, Салах – один из лидеров «Ливерпуля» не только по блестящим и важным голам, но и по созданию моментов. Чаще всего Мохамед помогает Мане, Жоте и Тренту. Креатив египтянина выплескивается в нескольких видах: после включений в штрафную, через пасы между защитников и через передачи после прессинга.

«Перфоманс Салаха не переоценить. Даже если забыть о голе, Мохамед провел невероятный матч. Для меня он лучший игрок планеты», – растекался в комплиментах Юрген Клопп после победы над «Уотфордом». Хвальба тренера – типичный медиа-ход, но уточнение про гол важно. Салах прекрасен даже без привязки к забитым мячам, сколь бы нужными они ни были. Люк Шоу наверняка в панике.

Все цифры взяты с FBRef.

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