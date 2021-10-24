В английской Премьер-лиге нарастает недовольство новыми владельцами «Ньюкасла». В начале октября команду из Ньюкасл-апон-Тайна приобрел инвестиционный фонд, связанный с правительством Саудовской Аравии. Таким образом, «сороки» стали самым богатым клубом чемпионата Англии.

Владельцы других клубов АПЛ протестуют против одобрения сделки по продаже «Ньюкасла» арабам. По информации источников Daily Mail, клубы Премьер-лиги договорились не продавать футболистов «сорокам» в зимнее трансферное окно, чтобы не усиливать могущественных конкурентов. Бизнесмены рассчитывают, что «Ньюкасл» покинет высшую английскую лигу и отправится в Чемпионшип.

«Владельцы многих клубов в частных разговорах утверждают, что не продадут игроков на «Сент-Джеймс Парк». В «Ньюкасле» знают об этой ситуации и в январе сосредоточатся на подписании новичков из средних европейских команд», – сообщили в Daily Mail

Чемпионат Англии Брюс ушел в отставку. «Ньюкасл» может возглавить Поттер 20/10/2021 В 12:14

Ожидается, что в понедельник, 25 октября, боссы клубов АПЛ проведут экстренную встречу, на которой обсудят иностранные инвестиции. В Daily Mail заявили, что исполнительный директор одной из команд Премьер-лиги призвал к введению месячного запрета на спонсорство от компаний из стран Персидского залива. В «Ньюкасле» точно проголосуют против этого ограничения, в «Манчестер Сити» воздержатся от принятия решения.

«Ньюкасл» идет на предпоследнем, 19-м месте в чемпионате Англии. У «сорок» четыре очка в девяти турах и ни одной победы.

Клуб из Ньюкасл-апон-Тайна уже уволил главного тренера Стива Брюса и рассчитывает на подписание экс-тренера «Ромы» Паулу Фонсеку.

Чемпионат Англии Фаны «Ньюкасла» носят арабские платки – в этом увидели расизм 19/10/2021 В 13:29