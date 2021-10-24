Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер рассказал об отношениях с голкипером Давидом де Хеа.
«Когда я впервые появился в «МЮ», Де Хеа спросил: «Скажи, я лучше Нойера?» Я ответил: «Нет, не лучше, Нойер – просто выше классом». Давид разозлился, но я объяснил, почему это правда.
После какого-нибудь роскошного матча Де Хеа снова подходил и задавал тот же вопрос. Но я никогда не говорил, что он достиг уровня Нойера», – заявил Швайнштайгер. Слова немца процитировал в твиттере журналист BBC Sport Шамун Хейфец.
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- Швайни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 гг., провел 18 матчей и забил один мяч.
- Бастиан вместе с Нойером играл за мюнхенскую «Баварию» с 2011 по 2015 гг.
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