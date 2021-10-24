«Ливерпуль» размазал «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ. Игра, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 5:0 в пользу мерсисайдцев.

«МЮ» уже к пеперыву горел в четыре мяча. На 5-й минуте Наби Кейта завершил атаку точным ударом после паса Салаха. Через 8 минут Магуайр и Линделёф не поделили мяч перед своей штрафной, и Трент ассистировал Жоте. Дальше солировал Мо Салах: голами на 38-й, в добавленное к первому тайму время и на 50-й минуте он оформил хет-трик.

На исходе часа «МЮ» остался в меньшинстве: вышедший на поле в перерыве Погба подкатился в ногу Наби Кейта и после обращения арбитра к ВАР был удален. Всего хозяева получили за матч семь желтых.

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Салах в матче против «МЮ» стал автором исторического достижения. Египтянин теперь лучший бомбардир АПЛ из Африки.

«Ливерпуль» набрал 21 очко и продолжил погоню за лидирующим «Челси», у которого 22 балла.

«Манчестер» опустился на седьмое место и отстает от лидера на 8 очков.

Чемпионат Англии Салах прав – он лучший в мире. У Мо есть неоцененный скилл 12 ЧАСОВ НАЗАД