«Манчестер Юнайтед» позорно проиграл «Ливерпулю» в матче девятого тура чемпионата Англии. Уже на 13-й минуте Наби Кейта и Диогу Жота вонзили двушечку в ворота Давида де Хеа, а до перерыва Мохамед Салах оформил дубль и довел счет до разгромного.

«МЮ» впервые проигрывал с разницей в четыре гола в истории АПЛ, но «красные» на этом не остановились. На 50-й минуте Салах сделал хет-трик, а вышедший на замену Поль Погба сломал Наби Кейта и получил прямую красную карточку. Француз оставил «Юнайтед» в меньшинстве всего за 15 проведенных на поле минут.

Удивительно, что эксперт BT Sport Пол Скоулз предсказал провал «Манчестера» еще в середине недели. Он находился в студии британского ТВ после игры с «Аталантой» и произнес: «В первом тайме у «МЮ» только два полузащитника сидели на своей трети. Если это произойдет с «Ливерпулем» или «Сити», «Юнайтед» получит четыре мяча к перерыву».

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Рекордсмен мира в беге на 100 метров Усэйн Болт тоже обалдевал от степени позора. «Разбудите, когда все кончится», – попросил ямаец в твиттере.

Болельщики «Юнайтед» тоже разочаровались результатом и покидали «Олд Траффорд» уже после кошмарного первого тайма.

Пародийный аккаунт журнала FourFourTwo показал, как стюарды сдерживают фанатов «Манчестера» и не пускают их со стадиона раньше финального свистка.

Матч «Ливерпуля» и «МЮ» сравнивали с Томом из «Том и Джерри» и его маленьким другом-котом.

Джонатана Макнэбба удивило, что четверка защитников «Манчестера» стоила больше 200 миллионов евро.

Но тут же @Oilfc96 сравнил оборону «красных дьяволов» с замком, запертым на один читос.

Мохамед Салах стал первым футболистом не из «МЮ», оформившим хет-трик на «Олд Траффорд» за 18 лет. Предыдущего рекордсмена вы точно помните – это Роналдо в легендарной перестрелке с «Реалом» в 2003-м.

В повторе буквально встык дали реакцию легенд двух клубов. На Алекса Фергюсона было страшно смотреть, а Кенни Далглиш не скрывал довольную улыбку.

К 60-й минуте после удаления Погба людской поток с «Олд Траффорд» увеличился. Болельщиков «МЮ», покидающих арену, становилось все больше и больше.

Фанаты «Ливерпуля» громко радовались и троллили скончавшегося соперника. «Пусть Уле остается!» – кричали на гостевых секторах.

«Ливерпуль» сохранил второе место в Премьер-лиге с 21 очком в девяти играх.

«МЮ» – только на седьмой строчке в турнирной таблице с 14 баллами.

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