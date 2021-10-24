В центральном матче 9-го тура АПЛ «Ливерпуль» стер в порошок «МЮ». Мерсисайдцы забили четыре мяча в первом тайме, а во втором в большинстве добили соперника еще одним голом.

«МЮ» капитально провалил стартовые 45 минут. Впервые в истории манкунианцы пропустили на «Олд Траффорд» четыре в первом тайме.

«Дьяволы» потерпели крупнейшее домашнее поражение от «Ливерпуля». И впервые с 1955-го проиграли всухую с разницей в пять мячей, тогда – соседям из «Сити».

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Отдельного упоминания в составе «Ливерпуля» заслуживает Мохамед Салах – возможно, лучший игрок мира на данную минуту. Против «МЮ» он побил целую пачку рекордов и приправил их космической статистикой.

Во-первых, египтянин забил 105-й, 106-й и 107-й мячи в АПЛ и стал самым результативным игроком лиги из Африки. Прежнее достижение в 104 мяча удерживал Дрогба.

Мо – первый за 18 лет игрок, отгрузивший хет-трик на «Олд Траффорд». До него в 2003-м в матче Лиги чемпионов это удалось Роналдо в составе «Реала».

Также Салах – первый футболист, который забил «МЮ» в гостях в трех матчах подряд.

Фараон отличился в 10-м матче подряд – такого не добивался ни один игрок «Ливерпуля» за всю историю.

В 12 матчах этого сезона у Салаха 15 голов и 5 ассистов. Он оформляет гол каждые 85 минут и участвует в голевых атаках каждые 59 минут.

Старт этого сезона – лучший для Мо. Он набрал 20 очков, хотя ранее не пробивал отметку в 12 баллов.

У Салаха лучшая статистика против топ-6 команд АПЛ в истории турнира. Он забивает 0,73 мяча за игру, у Агуэро – 0,68 мяча, у Варди – 0,65.

Игроки «МЮ» очень сложно переживали провал и компенсировали слабость большим количеством нарушений. За матч игроки в красном заработали 6 желтых карточек и 1 красную (Погба удалился через 15 минут после выхода на поле).

Криштиану Роналду получил желтую карточку в матче против «Ливерпуля» Фото: Getty Images

Удаление Поля стало 17-м в противостоянии «МЮ» – «Ливерпуль». Больше красных было показано только в мерсисайдском дерби (22).

Игроки «МЮ» впервые с 2008 года получили 7 карточек за матч. Тогда они нахватали горчичников в играх с «Челси» и «Тоттенхэмом».

Отличился и Наби Кейта. Он сделал в матче 1+1, а его мяч, забитый на отметке 4:42, стал самым быстрым для «Ливерпуля» на «Олд Траффорд».

«Ливерпуль» был хорош не на ровном месте – клуб стабильно добывает победы и не проигрывает уже 19 матчей АПЛ подряд. Последнее поражение случилось в марте 2021-го от «Фулхэма».

Также мерсисайдцы – вторая команда в истории АПЛ, победившая в двух матчах подряд с разницей в 5 и более мячей. Первая – «МЮ»-1960.

– «Ливерпуль» набрал 21 очко и продолжил погоню за лидирующим «Челси», у которого 22 балла.

– «Манчестер» опустился на седьмое место и отстает от лидера на 8 очков.

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