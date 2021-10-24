Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ушел с разгромного матча против «Ливерпуля» с желтой карточкой. Он получил предупреждение на второй компенсированной минуте первого тайма.

При счете 0:3 Роналду пробил из штрафной точно в Алиссона, успел на подбор, но его опередил Кёртис Джонс. Игрок «Ливерпуля» укрыл мяч корпусом у лицевой, после чего Криштиану в отборе швырнул соперника через бедро. Португалец пнул по мячу, который ударил Джонса в пресс.

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На повторе эпизод показался более грубым, чем при первом рассмотрении. С камеры из-за ворот фол Роналду выглядел грязным, и в подобных ситуациях арбитры дают за агрессию красную карточку. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» еще легко отделался и доиграл матч с «Ливерпулем» до финального свистка.

А как вы считаете – это красная карточка?

НУЖНО ЛИ БЫЛО УДАЛЯТЬ РОНАЛДУ? Да, это прямая красная Нет, игровой эпизод, только ЖК

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» на «Олд Траффорд» с разгромным счетом 0:5.

Криштиану Роналду за 90 минут нанес четыре удара (один в створ), забил один отмененный мяч из офсайда и пасовал с точностью 85,2%.

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