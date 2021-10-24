Самый унизительный момент из матча с «Ливерпулем» поклонники «МЮ» пережили на 51-й минуте. Джордан Хендерсон протянул точнейшую передачу – Мохамед Салах забил пятый мяч гостей. Домашние болельщики притихли. Весь «Олд Траффорд» на минуту погрузился в одинокие чанты про египтянина.

Пока фанаты «Ливерпуля» восхваляли Салаха, поклонники «Юнайтед» молчали. По-другому не выходит, если любимая команда летит 0:5. У крупного поражения «МЮ» оказалось несколько причин, главная из которых легла в область защиты.

«Ливерпуль» славится не только прессингом и атакующим трио, но и активными флангами. Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон постоянно вносят остроту в атаку команды. Оба входят в топ-5 фулбеков АПЛ-2021/22 по xGChain – общей остроте владений, в которых участвуют футболисты. Уле-Гуннар Сульшер забыл о шотландце и англичанине, что привело к четырем мячам в первом тайме.

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В эпизоде перед первым голом Вирджил ван Дейк вывел «Ливерпуль» из-под прессинга пасом на Робертсона. Энди отскочил за мячом на домашнюю половину. За шотландцем потянулся Аарон Уан-Биссака, за спиной которого тут же открылся соперник. Первая линия «МЮ» интуитивно стянулась направо – так гости вышли на численное преимущество в центре, что позволило закрыть атаку в финальной трети.

Смещение Робертсона вглубь и реакция защиты «МЮ» перед первым голом Фото: Other Agency

В следующем результативном эпизоде Уан-Биссака решил не бросаться за Робертсоном – видимо, запомнил, с чего начался первый гол. Энди легко пробросил мяч в центр, где Наби Кейта подхватил мяч после ошибки Харри Магуайра с Люком Шоу и выкатил предголевой пас на Трента.

Робертсон получает свободу от Уан-Биссаки и Гринвуда, в результате чего доставляет мяч в финальную треть перед вторым голом «Ливерпуля» Фото: Other Agency

Розыгрыш перед третьим голом начался со смещения Александер-Арнольда вглубь. Роберто Фирмино заполнил место Трента на правом фланге и сформировал треугольник с Кейта и Хендерсоном. Полузащитники обыгрались и продвинули атаку, в результате чего «Ливерпуль» подступил к штрафной, подхватил мяч после первого выстрела Салаха и обрадовался второму, результативному.

Треугольник «Ливерпуля» на фланге. Из «МЮ» оппонентов встречает лишь Фред Фото: Other Agency

Наконец, к четвертому голу «Ливерпуль» пришел после штрафного на чужой половине. Робертсон свободно получил мяч и отпасовал на Жоту, который забросил к центру, на Фирмино. Энди рванул к бразильцу ради подбора при потере. Роберто действительно утратил контроль – шотландец, которого не отследил никто из игроков «МЮ», продолжил атаку предголевой передачей на Диогу.

Робертсон свободно включается на подбор перед четвертым голом «Ливерпуля» Фото: Other Agency

Ни в одном из результативных эпизодов «МЮ» не был готов к самой скилловой черте «Ливерпуля» – активным флангам. Сульшер совсем не продумал, кто должен встречать чужих крайков: фулбеки, опорники или вингеры. Хозяева не показали и намека на систему подстраховки. А ведь в роли шестерок вышли Скотт Мактоминей и Фред, игроки с высокой защитной самоотдачей.

На что рассчитывал Сульшер с таким уровнем оборонительной подготовки, непонятно. Фланговая игра «Ливерпуля» лишь открыла поле для Салаха, пребывающего в огненной форме. А еще подтолкнула к рассуждениям об отставке чужого тренера.

Фишкой раннего Сульшера в «МЮ» были ходы в защите. Норвежец умело подстраивался под соперников и глушил чужие атаки, как, например, в выезде к «Челси» во второй половине АПЛ-2020/21. Слабая оборона – самый существенный признак того, что Уле мог сдать.

На вопросы об отставке Сульшер ответил сразу после разгрома: заверил, что пока не думает об увольнении, поскольку прошел с командой слишком долгий путь. Только слова скандинава кажутся будничными и протокольными.

На деле руководство «Юнайтед» получило идеальный момент для отставки. С приездом Криштиану Роналду команда выиграла лишь четыре из десяти матчей, вылетела из Кубка Лиги и опустилась на седьмое место в АПЛ. Разгром от принципиального соперника – лучший медийный повод для разрыва отношений. Плюс в ноябре новый тренер получит паузу сборных, в которой поработает хотя бы со второстепенными игроками.

Сульшер приезжал в «Юнайтед» кризис-менеджером. Возможно, Уле еще есть что сказать, но руководству должно быть совершенно очевидно – пора что-то менять.

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