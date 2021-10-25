Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля».

«Иногда не получается добыть тот результат, за который мы боремся. Иногда счет на табло не тот, который нам нужен. За это в ответе мы и только мы, потому что винить больше некого. Наши фанаты снова были невероятны, постоянно нас поддерживали. Они заслуживают большего. Они заслуживают гораздо более хороших результатов, и мы должны сделать это для них. Время настало!» – написал Роналду в инстаграме.

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