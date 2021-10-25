Футболисты «Манчестер Юнайтед» сомневаются в главном тренере Уле-Гуннаре Сульшере.

Несколько источников в раздевалке «дьяволов» сообщили The Guardian , что воскресный разгром от «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» выявил недостаток веры в то, что Сульшер может быть достаточно хорошим тренером для «МЮ». 48-летний норвежец пользуется уважением среди игроков и руководства. В то же время футболисты считают, что коуч недостаточно силен в тактическом плане.

Согласно информации источника, руководство «Юнайтед» серьезно задумывается о будущем Сульшера и окончательное решение по увольнению норвежца может быть принято уже в ближайшие дни. Новым тренером «МЮ» может стать Антонио Конте. Сообщается, что итальянец заинтересован возможностью поработать на «Олд Траффорд». При этом официальных переговоров между Конте и «Юнайтед» пока не было.

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