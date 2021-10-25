Алисия Скоулз, дочь легенды «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза, опубликовала странное видео в инстасторис – в нем бывший полузащитник «красных дьяволов» грызет ногти на ногах дочери.

20-летняя Алисия подписала видео фразой «Настоящая любовь».

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Фанаты были шокированы увиденным и принялись обсуждать это в твиттере. Без колкостей и иронии не обошлось.

«Безумно осознавать, что Пол Скоулз жевал пальцы ног своей взрослой дочери, но это не было самой неприятной вещью, сделанной игроком «Манчестер Юнайтед» в эти выходные».

«Только что посмотрел, как Скоулз сосет пальцы ног своей дочери. Покопался в других ее историях. Почему здесь его штаны расстегнуты?»

«Когда посмотрел то самое видео Пола Скоулза».

Младший сын Скоулза Эйден страдает аутизмом. Мальчик носит шумоизоляционные наушники, которые помогают ему справляться со стрессом.

Пол Скоулз выступал за «МЮ» на протяжении всей карьеры – с 1993 по 2011 год и в сезоне-2012/13.

20-летняя Алисия Скоулз профессионально играет в нетбол – это командная игра с мячом, напоминающая баскетбол.

Нетбол считается традиционно женским видом спорта и популярен в Великобритании.

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