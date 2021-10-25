В середине нулевых фанат «Вест Бромвича» Алан Молл переехал в Манчестер после повышения по службе. Вместе с ним в чужой город отправилась его жена Хелен, но пара не забывала родную команду и посещала каждый домашний матч «дроздов». Вот и на прошлых выходных семейство Молл отправилось в Вест Бром, чтобы посмотреть матч против «Бристоль Сити».
Супруги преодолели около 150 км на стареньком Ford Fiesta, который Алан и Хелен ласково прозвали Автомобиль Альбиона, и припарковались на привычном месте возле стадиона. Настроение было чудесным после победы «Вест Брома» со счетом 3:0, но ровно до возвращения на парковку.
Моллы обнаружили, что автомобиль украли! «С этой машиной столько всего связано, – цитирует Алана Manchester Evening News. – Она никогда не ломалась и была частью нашей семьи. И вот ее украли. Хуже всего, что мы планировали в тот же вечер вернуться домой».
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Паре повезло, что они встретили друзей, которые позволили переночевать у себя дома, а на следующий день отвезли их на автостанцию. После обращения Моллов в полицию стало известно, что это далеко не первая кража автомобиля во время матчей «Вест Бромвича».
- «Вест Бром» идет на третьем месте в Чемпионшипе и планирует вернуться в АПЛ.
- «Дрозды» набрали 28 очков после 14 туров. Лидирует «Борнмут» (34 балла).
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