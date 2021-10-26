Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте не против возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения с поста Уле-Гуннара Сульшера.

«Решение Антонио Конте не вызывает сомнений уже несколько дней. Он хочет работать в «Манчестер Юнайтед» и готов принять это предложение. Но официального предложения по-прежнему нет, так дела обстоят на данный момент. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему раздумывает, увольнять Сульшера или нет», – написал журналист Фабрицио Романо в твиттере.

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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» на «Олд Траффорд» со счетом 0:5 и опустился на 7-е место в АПЛ.

Конте уже работал в Англии с «Челси». В первом сезоне (2016/17) итальянец выиграл с «синими» к чемпионству, но провальная вторая кампания обернулась для него отставке.

Весной Антонио привел «Интер» к первому за 11 лет чемпионству в Италии и покинул команду из-за несогласий с руководством.

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