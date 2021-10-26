Футболистам английской Премьер-лиги мошенники массово предлагали поддельные свидетельства о завершенном курсе вакцинации против коронавируса.
По данным Daily Mail, четыре клуба АПЛ уже подтвердили, что их игрокам предлагали получить два поддельных сертификата на телефон за 1000 фунтов (1,86 тысячи евро). Неизвестно, принял ли кто-то из футболистов данное предложение. В клубах заявили, что их игроки сами информировали руководство о ситуации.
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- В середине октября АПЛ привела данные, что 68 процентов игроков полностью вакцинированы, а 81 процент получил хотя бы один укол.
- После девяти туров единоличным лидером чемпионата Англии является «Челси» (22 очка). На втором месте находится «Ливерпуль» (21). Замыкает тройку «Манчестер Сити» (20).
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