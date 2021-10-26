Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов остаться в клубе, но при одном условии.
Чемпион мира в составе сборной Франции продолжит играть в «МЮ», если главный тренер Уле-Гуннар Сульшер уйдет из манкунианского клуба, сообщает твиттер Football For All со ссылкой на слова Фабрицио Романо в Twitch.
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- В предыдущем матче АПЛ «МЮ» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:5.
- В нынешнем сезоне Погба провел 12 матчей и отдал 7 ассистов.
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