Руководство «Манчестер Юнайтед» дало три матча на исправление ситуации главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру. При этом у норвежца нет гарантий, что его не уволят раньше.

«МЮ» предстоит встретиться с «Тоттенхэмом» в АПЛ, «Аталантой» в ЛЧ и «Сити» – снова в чемпионате Англии. В случае повторения провала, подобного игре с «Ливерпулем», Сульшера незамедлительно уволят. В клубе надеются, что этого не произойдет, так как не видят в тренерском штабе достойной замены норвежцу, а мнения насчет Антонио Конте в руководстве разделились, сообщает The Telegraph

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После девяти матче «Манчестер Юнайтед» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ с 14 очками.

Последний раз манкунианцы побеждали в АПЛ 19 сентября, когда обыграли «Вест Хэм» (2:1).

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