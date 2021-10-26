Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заинтересовал новое руководство «Ньюкасла». Английский клуб готов предложить голландскому коучу зарплату в размере 13 миллионов евро в год.

Такой оклад станет третьим среди тренеров клубов АПЛ. Больше – только у Пепа Гвардиолы в «Сити» (23,75 млн евро) и Юргена Клоппа в «Ливерпуле» (17,8 млн). Однако Тен Хаг не торопится уходить из «Аякса» – в прошлом сезоне он уже отказался от работы в «Тоттенхэме» после ухода Моуринью, сообщает Daily Mail

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Тен Хаг также интересен «Барселоне». Тренер симпатичен президенту каталонцев Жоану Лапорте. По информации Catalunya Radio, в случае увольнения Роналда Кумана именно Тен Хаг станет фаворитом на пост. В начале октября 51-летний коуч отказался комментировать интерес «Барсы». «Есть дела с «Аяксом», – заявил Тен Хаг.

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Помимо Тен Хага, на место главного тренера «Ньюкасла» претендуют Паулу Фонсека, Роберто Мартинес, Фрэнк Лэмпард и Люсьен Фавр.

Под руководством голландского тренера «Аякс» два раза выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов.

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