Уле-Гуннар Сульшер останется во главе «МЮ» минимум в ближайшем матче против «Тоттенхэма», однако в раздевалке уже назрел серьезный разлад.
Как передает The Times, футболисты занимаются на тренировках с явным недостатком мотивации, у них вызывает сомнение правильность тактики Сульшера.
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Также сообщается, что после поражения от «Лестера» 16 октября (2:4) у игроков состоялась встреча, на которой они обвиняли друг друга и штаб в неудаче. Когда Сульшер предложил игрокам высказать свои мнения по поводу способов выхода из кризиса, некоторые не сдерживали эмоций, а один неназванный футболист даже выразил претензии, что Харри Магуайр получил капитанскую повязку всего через шесть месяцев после перехода из «Лестера».
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Еще один игрок выразил Сульшеру претензии по поводу выбора состава на матч. По его мнению, норвежский коуч не меняет футболистов, даже если они откровенно не в форме.
- 24 октября «МЮ» разгромно уступил «Ливерпулю» со счетом 0:5. Всего команда Сульшера потерпела 3 поражения в последних 4 турах.
- После девяти матчей чемпионата Англии «Юнайтед» занимает седьмое место, набрав 14 очков.
Главному тренеру «МЮ» Уле-Гуннару Сульшеру дали 3 матча на исправление ситуации. Его могут уволить и раньше
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У Сульшера 3 матча на спасение. Тренера могут уволить и раньше
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