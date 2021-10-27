Уле-Гуннар Сульшер останется во главе «МЮ» минимум в ближайшем матче против «Тоттенхэма», однако в раздевалке уже назрел серьезный разлад.

Как передает The Times, футболисты занимаются на тренировках с явным недостатком мотивации, у них вызывает сомнение правильность тактики Сульшера.

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Также сообщается, что после поражения от «Лестера» 16 октября (2:4) у игроков состоялась встреча, на которой они обвиняли друг друга и штаб в неудаче. Когда Сульшер предложил игрокам высказать свои мнения по поводу способов выхода из кризиса, некоторые не сдерживали эмоций, а один неназванный футболист даже выразил претензии, что Харри Магуайр получил капитанскую повязку всего через шесть месяцев после перехода из «Лестера».

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Еще один игрок выразил Сульшеру претензии по поводу выбора состава на матч. По его мнению, норвежский коуч не меняет футболистов, даже если они откровенно не в форме.

24 октября «МЮ» разгромно уступил «Ливерпулю» со счетом 0:5. Всего команда Сульшера потерпела 3 поражения в последних 4 турах.

После девяти матчей чемпионата Англии «Юнайтед» занимает седьмое место, набрав 14 очков.

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