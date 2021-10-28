Академия «Манчестер Сити» редко выпускает таланты для основной команды. Дэниел Старридж, Каспер Шмейхель, Киран Триппьер и другие звезды воспитывались «горожанами», но заиграли в других клубах. Джейдон Санчо – один из главных проспектов английского поколения – не исключение. Вингер уже в 17 лет десантировался в Дортмунде, где быстро себя проявил: в 19 парень настрелял 30 голевых действий в Бундеслиге (сезон-2018/19).

Блистающий англичанин не имел другого варианта продолжения карьеры, кроме возвращения на остров. Но главным претендентом на Санчо оказался враг «Сити». «Манчестер Юнайтед» гонялся за Джейдоном все лето 2020 года, но не договорился с «Боруссией» по цене: дортмундцы выбивали из англичан 120 млн евро. «Красные дьяволы» уже вышвырнули в то окно под сотню миллионов (купили Донни ван де Бека, Амаду Траоре, Алекса Теллеса) и отчаянно торговались. Максимум, который предложил «МЮ», – 80+20 млн евро – не устроил немцев, и Джейдон остался в Германии еще на год.

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Летом 2021-го «красные дьяволы» наконец вернули вингера на родину: за Санчо отстегнули 85 млн евро, все-таки у него оставался всего год контракта. Переход воспринимался как шаг вперед для футболиста. Из АПЛ проще выбить больше игрового времени в сборной: на Евро он провел только 97 минут за три матча. Однако адаптация затянулась: за 11 игр во всех турнирах Джейдон не выдавил ни одного результативного действия и не закрепился в основном составе.

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Джейдон Санчо, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

В нападении «красных дьяволов» большая конкуренция. На три позиции претендуют шесть игроков: Криштиану Роналду, Эдинсон Кавани, Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль, Мэйсон Гринвуд и сам Санчо. Единственное, что сделал клуб для уменьшения конкуренции, – скинул Дэниела Джеймса в «Лидс». Джейдону повезло, что Рэшфорд и Марсьяль долго были травмированы и освободили место в составе, иначе новичок получил еще меньше практики.

К тому же с привычного правого фланга его выжал воспитанник «Юнайтед» Мэйсон Гринвуд. 20-летний янгстер вылетал в основе в каждом туре АПЛ и вколотил в них четыре мяча. Из-за мощной формы Гринвуда Санчо съехал на противоположный край. Англичанин выступал слева и в «Боруссии», но в основном из-за травм партнеров и без крепкой привязанности к позиции. В «МЮ» приходится прочно держаться фланга.

«Он знает, что ему нужно делать на поле. Уэйн Руни, когда пришел в основную команду, был физически готов, он уже был мужчиной. Вы можете видеть, как Гринвуд похож в этом на него. Он пробежал половину поля и легко забил. Если бы он поехал на Евро, то оказал огромное влияние на поле. Гринвуд умеет забивать на любом уровне», – Рио Фердинанд расхвалил конкурента Санчо после игры с «Лидсом».

Джейдону далеко до результативности Мэйсона, и он вчистую уступает проспекту по продвинутой статистике. Гринвуд за девять игр в АПЛ настрелял по xG почти два балла, осторожный Санчо еле переполз отметку в 0,5. По ожидаемым ассистам воспитанник «дьяволов» обгоняет новичка на 0,7 пойнта (1,2 против 0,5), хотя ни разу не отдал голевую передачу в этом сезоне.

Мэйсон Гринвуд, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Однако главный виновник регресса Джейдона – не Гринвуд, а неожиданно ворвавшийся в клуб Роналду. 36-летний Криш тут же забетонировал за собой место центрфорварда и предоставил остальным конкурентам борьбу за оставшиеся слоты. До его трансфера Мэйсон как раз воспринимался нападающим, конкурирующим с Кавани за место в основе. Теперь же англичанин появляется в центре, когда 36-летнему португальцу требуется отдых.

Санчо оказался среди мощных конкурентов и с прессом от огромной трансферной суммы. Легенды «МЮ» не исключают, что на новичка давят миллионы, которые на него потратили «дьяволы». «За Санчо очень много заплатили, и сейчас это давит на него. Однажды он посмотрит на Роналду и скажет: «Если сделаю что-то в этом роде, я могу быть так же хорош, как он. У меня все для этого есть». У Санчо может уйти 2-3 года, чтобы осознать это, но после у него будет еще 10-12 лет. Вот что дает Роналду. Я праздновал, когда услышал о его возвращении», – считает Петер Шмейхель.

Джейдона уже хлещут в медиа: после нуля результативных действий в семи турах АПЛ Sky Germany сатиристически сравнил его с Джеймсом Бондом. «Меня зовут 007. Ноль голов, ноль передач, семь игр», – сияло во время телеэфира. Англичанина не хейтят только в клубе: ветераны и партнеры постоянно подбадривают новичка.

«Санчо – жертва нынешних выступлений команды. Он не должен быть в центре внимания какой-либо критики в данный момент. Конечно, он ее получает, ведь Санчо – игрок «Юнайтед», подписанный за большую сумму. Но все это только отвлекает его», – подбодрил янгстера Гари Невилл.

Джейдон Санчо и Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Англичанина может удручать другой опыт переходов из «Боруссии» в «Ман Юнайтед». Синдзи Кагава и Генрих Мхитарян отправлялись в Англию в 2012-м и 2016-м. Обоих хватило на два года. Полузащитники не имели постоянной практики, мучались от травм и бесследно уходили. Пока Джейдон копирует пути коллег, хотя ожидания от него были еще больше. От Санчо требуют крутой игры не только в «Манчестере», но и в сборной Англии. Пока 21-летний вингер не соответствует высокому уровню.

Англичанин действительно выглядит жертвой обстоятельств: в клуб неожиданно пришел Роналду, главный конкурент набрал топовую форму и не подпускает к любимой позиции. Санчо только начал в «МЮ», у него достаточно таланта и времени, чтобы изменить положение и из воспитанника «Сити» превратиться в легенду «Олд Траффорд».

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