Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду нацелился на пента-трик в семейной жизни.

Как стало известно изданию Hola , возлюбленная и гражданская супруга Криша Джорджина Родригес претворяет в жизнь свою мечту («Я надеюсь родить еще детей») и находится на 12-й неделе беременности. У нее ожидается второй совместный ребенок с Роналду.

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У 36-летнего футболиста уже имеются четыре ребенка. В июне 2010 года у него родился старший сын Криштиану-младший от суррогатный матери. Самым урожайным для португальца оказался 2017 год: 8 июня еще одна суррогатная мать подарила ему близнецов, дочь Еву и сына Матео, а 12 ноября Джорджина родила дочь Алану Мартину.

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Роналду – мировой рекордсмен по забитым мячам за национальную команду (115 голов).

В августе Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса». У него уже 6 забитых мячей в 9 официальных матчах за «красных дьяволов».

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