Предприниматель Дэвид Хендерсон, который организовал закончившийся трагедией рейс форварда «Нанта» Эмилиано Салы из Нанта в Кардифф в январе 2019 года, был признан виновным в создании угрозы безопасности людей при перелете.

Более семи часов присяжные работали над вынесением вердикта. Хендерсону ставится в вину, что у погибшего пилота Дэвида Ибботсона не было действующей лицензии на осуществление коммерческих полетов, а также не было навыков пилотирования в ночное время суток. Присяжные получили информацию, что всего через несколько секунд после того, как стало известно о падении самолета, Хендерсон написал нескольким людям сообщение с просьбой хранить молчание, предупредив, что это «откроет банку с червями».

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Официальный приговор Хендерсону будет вынесен 12 ноября, 67-летнему бизнесмену грозит до 7 лет лишения свободы, а пока он отпущен под залог.

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Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» и вылетел в расположение новой команды, но его самолет пропал с радаров в ночь на 22 января 2019 года.

3 февраля на дне пролива Ла-Манш был найден разбившийся самолет, среди обломков которого обнаружили тело Салы. Тело пилота так и нашли.

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