Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пытается помочь Уле-Гуннару Сульшеру, которому грозит отставка после разгромного поражения от «Ливерпуля».

По информации Manchester Evening News, португалец пытается сплотить партнеров по команде вокруг норвежского коуча и просит их не опускать руки.

Ad

Однако ряд футболистов «Ман Юнайтед» уже потеряли веру в Сульшера. Их удивляет тактика коуча, а также его выбор стартового состава. Например, их удивляют, что мало игрового времени получают Донни ван де Бек и Джесси Лингард, который был самым опасным атакующим игроком «дьяволов» перед перерывом на сборные, не выходя при этом с первых минут.

Чемпионат Англии Джорджина беременна от Криштиану двойней 7 ЧАСОВ НАЗАД

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:5, команда Сульшера опустилась на седьмое место.

Роналду и Сульшер в свое время вместе играли за «МЮ».

Чемпионат Англии Санчо плохо начал в «МЮ». Повлияли Роналду и топовый конкурент 10 ЧАСОВ НАЗАД