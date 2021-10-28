Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пытается помочь Уле-Гуннару Сульшеру, которому грозит отставка после разгромного поражения от «Ливерпуля».
По информации Manchester Evening News, португалец пытается сплотить партнеров по команде вокруг норвежского коуча и просит их не опускать руки.
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Однако ряд футболистов «Ман Юнайтед» уже потеряли веру в Сульшера. Их удивляет тактика коуча, а также его выбор стартового состава. Например, их удивляют, что мало игрового времени получают Донни ван де Бек и Джесси Лингард, который был самым опасным атакующим игроком «дьяволов» перед перерывом на сборные, не выходя при этом с первых минут.
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- «Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:5, команда Сульшера опустилась на седьмое место.
- Роналду и Сульшер в свое время вместе играли за «МЮ».
Источник – Manchester Evening News
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