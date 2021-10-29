Боссы «Манчестер Юнайтед» дали Уле-Гуннару Сульшеру три матча на исправление ситуации. Сейчас манки приуныли на седьмом месте в АПЛ, а восемь очков отставания от лидирующего «Челси» выглядят совсем кисло. Кризис «Юнайтед» дополнительно подчеркивает вылет из Кубка Лиги и неровная игра в Лиге чемпионов. Запах сульшеровой крови уже висит над «Олд Траффорд».

Сразу три топ-инсайдера – Фабрицио Романо, Николо Скира и Джанлука ди Марцио – сообщили, что боссы «Юнайтед» интенсивнее всего разрабатывают вариант с заменой норвежца на Антонио Конте. Единственное, что не дает юристам Эда Вудворда распечатать контракт для мистера – те самые три матча Сульшера: в «МЮ» уважают Уле-Гуннара и не ведут переговоры за спиной легенды.

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Пафос выглядит нелепо: выравнивать горизонт норвежец должен в бою с прямым конкурентом по АПЛ «Тоттенхэмом», на выезде к борзой «Аталанте» и с мышцастым «Ман Сити». После ливерпульского рок-н-ролла на «Олд Траффорд» успехи Сульшера с такими соперниками предсказуемы.

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Уле-Гуннар Сульшер Фото: Getty Images

Три матча получил не только Уле-Гуннар. Тот же срок у Вудворда – на то, чтобы одуматься и не тащить в команду Антонио Конте. Ведь Эд дорабатывает последние месяцы в Манчестере и вряд ли хочет еще раз крупно лажануть на прощание.

В Манчестере никогда не выветрится ностальгия по тренеру, который сделает команду не на один-два сезона, а будет работать вдолгую, как Алекс Фергюсон, Юрген Клопп или Пеп Гвардиола. Конте – как раз обратный пример. Антонио ни в одной команде не задерживался дольше двух-трех сезонов.

В первый год мистер ставит быстрый вертикальный футбол и выигрывает трофеи. Во втором-третьем к его манере адаптируются соперники, итальянец не находит план Б и буксует. Атмосфера в клубе становится токсичной, начинаются скандалы с игроками и/или руководством. Затем следует отставка. Так было в «Интере» и «Челси».

Из «Юве» пришлось уйти, потому что туринцы хотели победу в Лиге чемпионов. А Конте не умеет выигрывать Кубки (деталь на заметку Вудворду): за 16 лет тренерской карьеры мистер выиграл всего один кубок с «Челси». Но тогда, в Турине, он опять завел шарманку про трансферы и наехал на клуб: «Вы не можете на 10 евро пообедать в ресторане, где самое дешевое блюдо стоит 100».

Антонио Конте Фото: Eurosport

Грызня с боссами клубов рано или поздно разгорается из-за трансферной политики. В «Челси» итальянец поругался с Романом Абрамовичем из-за недостаточного усиления в летнее окно-2017 – к осени тренер и владелец «синих» больше не разговаривали. В «Интере» Конте не устроила смена курса клуба из-за финансового кризиса и распродажа лидеров. Мистер снова разругался с владельцами и первым сбежал с тонущего корабля. Антонио торопился зря: «Интер» не развалился, на гроши закупился добротными игроками (Джеко, Думфрис, Дармиан, Чалханоглу) и прет на третьем месте в Серии А.

Короче, «МЮ» ждет типичный сценарий от Конте, потому что нынешний ростер «красных» не соответствует философии алленаторе. Антонио обожает схемы с тремя защитниками и парой нападающих. Середину поля коуч насыщает работоспособными универсалами, которые хорошо отбирают и много прессингуют. Это сразу же отрезает огромную группу атакующих игроков: Лингард, Марсьяль, Фред, Гринвуд, Кавани, Санчо, Ван де Бек, Рэшфорд, Фернандеш и Роналду не уместятся в концепцию Конте. Ему нужно всего три-четыре аттакера.

При этом середина поля у манков по меркам итальянца недостаточно насыщена: Матич, Мактоминей, Погба, Мата и другие не обеспечат той плотности и цепкости, которую чтит Конте. И это не говоря о том, что для игры в три центрдефа у «МЮ» тоже не хватает топовых кадров.

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Приглашение Конте убьет плоды работы «Манчестер Юнайтед» за несколько лет, и все потребуется строить с нуля и с токсичной атмосферой, источником который станет сам алленаторе. Антонио потребует распродать полсостава и купить новых игроков под его концепцию. Это приведет к новым скандалам и склокам Конте с руководством и обиженными звездами, которым не нашлось места.

Главными недовольными станут первые лица команды – Погба и Роналду. Поль ненавидит прессинг, не играет в паре центральных полузащитников из-за слабого отбора и в целом довольно расхлябанный для Конте. Француз первым присядет на лавку и откажется пожимать руку мистеру. Контракт Погба заканчивается летом, и у «МЮ» практически не будет шансов на продление суперзведы. А это скажется на доходах клуба.

Роналду тоже не подходит для фантазий алленаторе. Криш – один из худших игроков в АПЛ по прессингу. А возраст не позволит португальцу пахать так, как требует Конте: Зидан, Сарри, Пирло и Сульшер не раз признавали, что Роналду уже нужен отдых в матчах с проходными соперниками. Но Криштиану все еще забивает решающие мячи, тащит команду авторитетом и делает кассу для «МЮ» во всем мире.

Но у Конте есть рецепт для работы и с такими неудобными легендами. В 2017-м нападающий «Челси» Диего Коста получил предложение из Китая и сошел с ума: отказался тренироваться, требовал трансфер, ругался с Антонио. Игрока не отпустили, Коста успокоился, исправился и закончил чемпионский год лучшим бомбардиром клуба в сезоне. До развязки Конте делал вид, что все ок. Но в начале лета просто скинул лучшему нападающему команды смску: «Я на тебя больше не рассчитываю».

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Похожий сценарий для Роналду очень вероятен. В мае 2019-го на прощальной пресс-конференции Макса Аллегри и «Ювентуса» журналисты спросили у Криша, как ему идея с возвращением Конте в Турин. В ответ португалец улыбнулся и отрицательно покачал головой. Директор туринцев Павел Недвед был не прочь вернуть Конте, но учел мнение Роналду. Судя по истории с Костой, Антонио – злопамятный мужчина. Алленаторе легко найдет несколько эмодзи для прощальной смски Криштиану.

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