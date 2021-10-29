28 октября форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал важное заявление в инстаграме. Португалец объявил, что он и его гражданская жена Джорджина Родригес ждут двойню и опубликовал фото, на котором они показывают в подтверждение снимок УЗИ.

На момент публикации данной новости пост Роналду собрал 27,8 миллиона лайков, став самым заплюсованным фото спортсмена в истории инстаграма. Раньше рекорд принадлежал нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси, чья августовская публикация о трансфере в парижский клуб собрала более 22 миллионов лайков.

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Вдобавок фото Роналду стало самым успешным среди публичных фигур, обогнав подборку кадров певицы Арианы Гранды со свадьбы (более 26 миллионов лайков) и последний прижизненный пост рэпера XXXTentacion (также более 26 миллионов), погибшего летом 2018 года.

На данный момент в общем списке лайков Криштиану занимает второе место. До лидера – изображения яйца в одном из тематических аккаунтов (более 55 миллионов) – ему пока далеко.

Роналду – рекордсмен мира по забитым мячам за национальную команду (115 голов).

В августе Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед». У него уже 6 забитых мячей в 9 официальных матчах.

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