Димитар Бербатов

В 2021 году мало кто вспоминает Димитара Бербатова как великого бомбардира, но летом 2008-го он заслуженно считался одной из главных звезд АПЛ. Его история с начала 2000-х – последовательное движение на самый верх. Сначала – переход из софийского ЦСКА в «Байер», с которым он за полгода дошел до финала ЛЧ-2001 и на равных бился за европейскую корону с «Реалом» Зидана. Затем – переход в «Тоттенхэм», где болельщики признали Бербу лучшим игроком сезона, а футболисты АПЛ включили в символическую сборную года в турнире. Еще до «шпор» болгарином интересовались «Валенсия» и «Бавария», но в отличие от современных звезд он развивал карьеру без спешки и отправился в Англию, только когда почувствовал, что момент настал.
Наконец 27-летний Бербатов созрел для очередного перехода – в клуб, который тогда находился на вершине мира. Некоторые болельщики и журналисты сомневались, что после побед в АПЛ и ЛЧ «Манчестер Юнайтед» нужно такое элитное усиление в атаку – учитывая неуступчивость президента «шпор» Даниэля Леви, «Тоттенхэм» явно потребовал бы за Димитара целое состояние, а ярлык дорогой звезды обычно нервирует и футболиста, и тренера. Однако Алекс Фергюсон остался верен одному из главных принципов: даже великая команда должна постоянно усиливаться и обновляться, чтобы развиваться.
Ad
Футбол
Бербатов спасает футбол в Болгарии. Бьется с коррупцией и УЕФА
Несмотря на выдающиеся габариты, Бербатов больше выделялся техникой и элегантным стилем. Ферги решил, что такой нападающий дополнит его и без того выдающийся ростер, и начал активно прессинговать руководство «Тоттенхэма». Опытный хитрый коуч открыто восхищался Димитаром на пресс-конференциях и соблазнял игрока. Леви бесился, обвинял сэра Алекса в высокомерии и угрожал дисциплинарным разбирательством, но ничего поделать не мог – болгарин все-таки не находился у него в рабстве.
Для Бербатова карьера в «шпорах» закончилась в тот момент, когда агент сообщил ему об интересе «Ман Юнайтед». Даже когда в гонку включился разбогатевший «Манчестер Сити», нападающий ни на секунду не задумался о предложении «горожан». «Конечно, хорошо, когда тебя хотят разные клубы, – рассуждал Димитар. – Это значит, что ты хорошо играешь. Но я уже представлял, как выступаю с Гиггзом, Скоулзом и всеми остальными в «Юнайтед».
Чтобы выбить переход, Бербатов действовал точно так же, как и Кейн много лет спустя: всем поведением показывал, что не хочет оставаться в «Тоттенхэме». Переговоры затянулись до начала сезона, но против «Мидлсбро» болгарин вышел на замену, а против «Сандерленда» и «Челси» вообще не попал в состав. Пошли слухи, что игрок бойкотирует матчи. Леви еще сильнее раздражало, что всего за два года до этого в «МЮ» уже отправился Майкл Кэррик: президент видел главную задачу в том, чтобы «шпоры» удерживали звезд, а не выращивали их для более статусных и богатых клубов.
Переговоры затянулись настолько, что Димитар уже прилетел в Манчестер и в компании Ферги дожидался, о чем босс «Тоттенхэма» договорится с директором «Манчестера» Дэвидом Гиллом. «Я нервничал, потому что ничего не происходило, – рассказывал Бербатов. – Внутри я сходил с ума, но снаружи пытался сохранять полное спокойствие». Не помогло даже упорство Леви – в последние часы трансферного окна переговорщики «Юнайтед» все-таки сломили сопротивление «шпор» и заполучили болгарского бомбардира за 38 миллионов евро.
Сэр Алекс Фергюсон и Димитар Бербатов
Фото: Getty Images
Первые недели после трансфера прошли как в сказке – новичок не мог поверить, что его окружают настолько звездные и титулованные партнеры. С того момента и до сих пор он регулярно восхищается уникальным подбором игроков в «Манчестере» конца 2000-х.
«Сити» предложил больше денег, но у них была более слабая команда, и они не могли конкурировать с «Юнайтед» в плане истории, – объяснил Димитар. – Когда я стоял в тоннеле перед игрой, то видел Роналду, Руни, Гиггза, Скоулза, Невилла Видича, Рио, Эвра, Ван дер Сара. Я сказал себе: «Берба, тебе нужно сохранить этот момент навсегда». Затем я посмотрел на наших соперников. Они проиграли уже до стартового свистка».
Единственная проблема заключалась в том, как уместить четырех топ-исполнителей в атаке. Формально Бербатов заменил Луи Саа, но на самом деле француз уже несколько лет практически не выступал из-за травм. В сезоне-2007/08 «МЮ» привело к победам в Премьер-лиге и Лиге чемпионов трио Руни – Тевес – Роналду. Самоотверженный англичанин, яростный Апач и неудержимый португалец с космическим дриблингом идеально дополняли друг друга и разрывали даже элитных защитников. Ферги предстояло решить, как интегрировать в эту модель Бербатова: усадить в запас кого-то из заслуженных лидеров или впихнуть в старт всех топов.
Как часто бывало и раньше, сэр Алекс решал сложную задачу за счет ротации, но главной жертвой дорогого трансфера оказался Тевес. Аргентинец оставался в запасе намного чаще, чем раньше и злился из-за непонимания решений тренера. «Я купил Димитара, потому что он выделялся хладнокровием и пониманием игры, которого недоставало этой группе футболистов, – оправдывался позже Ферги. – Он демонстрировал те же качества, что и Эрик Кантона: не обладал большой скоростью, но мог поднять голову и найти неожиданное решение. Мне казалось, что его приход придаст уверенности команде, но Тевес взбесился. Я допустил ошибку. Мне очень нравился Бербатов, и я хотел, чтобы он преуспел. Однако выбор между ним и Тевесом превратился в головоломку».
Димитар Бербатов
Фото: Getty Images
Многие болельщики до сих пор считают, что болгарин уничтожил одну из сильнейших связок в истории АПЛ. Неутомимый Карлитос затравливал опекунов постоянным движением и освобождал зоны для Роналду. Бербатов во всем полностью отличался от аргентинского энерджайзера – не отрабатывал в обороне, редко вступал в борьбу и больше полагался на интеллект, чем на силу и скорость. «Я расслабленный парень, – рассуждал он. – Я так играю и не могу изменить стиль. Некоторые ребята паникуют с мячом. Мне удается сохранять спокойствие, потому что иногда я знаю, что надо сделать, еще до того как получу передачу. Босс советует ничего не менять и позволяет самовыражаться на поле».
Практически с самого появления на «Олд Траффорд» и на протяжении всей карьеры Бербы в «Юнайтед» болельщики пытались разобраться, кто он: флегматичный гений с эпизодическими озарениями или ленивый увалень, который не соответствует амбициям лучшей команды чемпионата. Несмотря на опыт в «Байере» и «Тоттенхэме», Бербатов оказался не до конца готов к давлению, которое испытал в «Манчестере». Фергюсон пообещал предоставить ему неделю отдыха после нервной трансферной саги, но вместо этого уже через несколько дней выпустил новичка в гостях против «Ливерпуля». Димитар отметился ассистом на Тевеса, но «МЮ» проиграл.
С тех пор сезон болгарина пошел наперекосяк. Ему пришлось ждать первого гола до конца сентября, но даже тогда Берба проявил себя только против скромного «Ольборга» в группе ЛЧ. В английских топ-противостояниях нападающий уходил в себя и растворялся, пока Руни и Роналду тащили команду. Даже когда Димитар все-таки забивал, он праздновал так уныло, будто не испытывает никаких эмоций. В действительности Бербатов, наоборот, слишком переживал из-за огромных ожиданий, недовольства болельщиков, внимания медиа. Никогда раньше о нем не говорили так часто. Болельщики требовали поскорее отправить его на лавку, журналисты обсуждали обиды Тевеса и нагнетали токсичную атмосферу.
«Я чувствовал себя бесполезным, – рассказал он о старте карьеры в «МЮ». – Если бы у меня была возможность что-то изменить, я был бы более открытым. Я увидел этих игроков, чемпионов Англии и чемпионов Европы, и слегка лишился равновесия». В первом сезоне Димитар забил 14 мячей за клуб, но так и не завоевал доверия – Ферги даже оставил его в запасе на финал ЛЧ, в котором «Юнайтед» уступил «Барсе». Летом Роналду ушел в «Реал», а Тевес – в «Сити». Сэр Алекс обошелся без прямой замены звездам – на Бербатова легла еще большая ответственность, но болгарин ограничился 12-ю голами, а его клуб занял второе место в АПЛ и дошел лишь до четвертьфинала в Европе. Фанаты открыто призывали избавиться от сонного нападающего и упрекали его в апатии.
Карьера болгарина в «Манчестере» оказалась соткана из противоречий. В сезоне-2010/11 он наконец раскрылся: отметился великим хет-триком против «Ливерпуля» и отгрузил пять мячей «Блэкберну». В том году Руни чуть не покинул «Юнайтед», Бербатов наконец взял на себя роль лидера и разделил «Золотую бутсу» АПЛ с главным конкурентом Тевесом. «Юнайтед» взял исторический 19-й титул и обошел скаузеров, но даже тогда все получилось для Димитара не так однозначно: он наколачивал голы пачками, а затем растворялся на несколько месяцев.
Формально Бербатов стал одним из главных героев триумфального чемпионства, но в реальности весной 2011-го его карьера в «Юнайтед» уже приближалась к печальному финалу. Ферги больше доверял суперсабу Чичарито – именно мексиканец в паре с переживавшим вторую молодость Руни бился в решающих матчах АПЛ и ЛЧ с «Челси», а затем попал в основу на финал против «Барсы». «Манчестер» снова уступил каталонцам, и, хотя Бербатов в той игре даже не участвовал, именно второе унизительное поражение от Гвардиолы лишило болгарина последних надежд в составе «Юнайтед».
Чтобы конкурировать с сильнейшими европейскими противниками, сэр Алекс решил омолодить команду и действовать в более агрессивной манере. Быстрая тактика не подходила Бербатову – это понимали и тренер, и нападающий, поэтому в сезоне-2011/12 болгарин плотно присел в запас. «Я не вписываюсь в новую концепцию стремительного «Ман Юнайтед», – с горечью признал Димитар. – Нет времени для интеллектуального футбола, для комбинаций и красивых передач. Я никогда не был резким игроком, мне нравится больше возиться с мячом». Грустный и смирившийся с неизбежным уходом Бербатов больше не раздражал болельщиков – они чаще вспоминали его изящные удары через себя и сумасшедшие финты, чем провальные выступления против топов. Летом 2012-го опального болгарина сменил Робин ван Перси – Фергюсон сделал выбор в пользу амбициозного голландца так же безжалостно, как четырьмя годами раньше предпочел самого Бербатова Тевесу.
Димитар Бербатов
Фото: Getty Images
Однозначно оценить наследие болгарского Кантона на «Олд Траффорд» по-прежнему невозможно. С одной стороны, иногда он действительно творил магию, а его волшебные ассисты и акробатические трюки заставляли замереть целый стадион. С другой – меланхоличный и неторопливый Бербатов так никогда и не вписался в «Ман Юнайтед». Фанаты прониклись к нему сочувствием и поняли, что принимали скромность за высокомерие, но так и не полюбили его как других – менее классных, но более – эмоциональных исполнителей.
Два титула АПЛ и скомканный уход сделали Бербатова одной из самых спорных фигур в современной истории клуба. Сам Димитар гордится карьерой и уверен, что принял правильное решение – он не стал легендой «Манчестера», но в отличие от Кейна хотя бы попытался.
- Как и во время выступлений Бербатова, «МЮ» тащит Роналду. Кстати, Криш снова готов стать отцом.
- «Манчестер Юнайтед» был готов стать частью Суперлиги. Проект схлопнулся навсегда?
Чемпионат Германии
Левандовский назвал любимых форвардов среди конкурентов
Чемпионат Англии
Переход Роналду в «Сити» реален. Есть пара намеков
Реклама
Ad
Реклама
Ad