65-я минута, «Челси» никак не может сокрушить оборонительные барьеры «Ньюкасла», которая расставилась у своей штрафной по схеме 7-4-0. Казалось, лондонцы уже не смогут сломить соперника.

Тогда за дело взялся Рис Джеймс. Вингбэк спрятался от соперников у дальней штанги, обработал мяч и с левой выстрелил в дальнюю девятку. А через 10 минут воспользовался рикошетом от защитника и оформил дубль.

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Рис – один из многих выпускников клубной академии, который дает результат здесь и сейчас. Помимо Джеймса в составе зажигают Мэйсон Маунт, Андреас Кристенсен, Рубен Лофтус-Чик и другие. Хотя пару лет назад «Челси» обвиняли в безумных тратах на рынке и недоверии к молодежи, но долгосрочная система лондонцев принесла результат.

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Роман Абрамович на «Стэмфорд Бридж» Фото: Eurosport

Началось все в 2003 году с Романа Абрамовича. Российский олигарх приобрел околотоповый «Челси» и сразу начал сорить деньгами на трансферном рынке. Пока в СМИ обсуждали многомиллионные траты на Дидье Дрогба, Андрея Шевченко, Эрнана Креспо и других звезд, Абрамович приглашал в клуб лучших селекционеров и спортивных директоров.

«Роман хотел иметь лучшую академию и лучших скаутов со всего мира. Мы разработали программу единого стиля игры для футболистов с 9-ти лет. Он просил меня тратить деньги на академию, так как она могла помочь сэкономить миллионы», – вспоминал спортивный директор Франк Арнесен. Франк пришел в клуб из «Тоттенхэма» по совету авторитетного голландского скаута Питера де Виссера, и стал координатором молодежного отдела, а также заложил основы в работу академии.

Абрамович не пожалел десятки миллионов фунтов на создание совершенной тренировочной базы в Кобхэме, где стали базироваться команды всех возрастов. До этого лондонцы располагались в обветшалой базе в Харлингтоне, которая давно не соответствовала статусу топ-клуба.

Футболисты «Челси» на тренировке в Кобхэме Фото: Getty Images

Арнесен изгнал из молодежки иностранных тренеров и заменил их на англичан, чтобы молодежи было проще строить коммуникацию с коучем и работать на тренировках. Кроме того, скауты «Челси» проводили отличную селекционную работу, находя талантливых футболистов быстрее конкурентов из «Арсенала» и «Вест Хэма».

Абрамовичу долгое время внушали, что траты на академию слишком велики, и олигарху стоит сократить расходы на нее. Но Роман не отступил и доверился сотрудникам клуба, которые убедили владельца не урезать бюджет. Спустя несколько лет можно с уверенностью сказать, что Абрамович все сделал правильно.

К середине 10-х годов «Челси» стал одним из главных поставщиков футболистов в Европе. Ежегодно клуб отправлял по арендам несколько десятков игроков в самые разные уголки Европы. Но количество игравших в основе воспитанников разочаровывало.

Фрэнк Лэмпард, «Челси» Фото: Getty Images

Трансферный бан, который наложили на клуб в 2019-м году, поспособствовал изменению ситуации. Пришедший на место тренера Фрэнк Лэмпард сделал ставку на молодых игроков, вернувшихся из аренд – и она сработала. Достаточно посмотреть, какие воспитанники успели зажечь за «синих»:

Мэйсон Маунт – один из ключевых футболистов команды, отдал победный голевой пас в финале ЛЧ-2020/21. Прокачался в аренде в «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда и голландском «Витессе».

Рис Джеймс – основной правый латераль, главный бомбардир команды в нынешнем сезоне (4 мяча). Стажировался в «Уигане».

Тэмми Абрахам – ворвался в основу при Лэмпарде, сейчас тащит «Рому» Жозе Моуринью. За два сезона настрелял 30 мячей, до этого три года играл в Чемпионшипе.

Андреас Кристенсен – приехал в Лондон в 16 лет, два года пылил в аренде за гладбахскую «Боруссию». Долгое время был запасным, но при Томасе Тухеле прокачался и стал основным защитником.

Мэйсон Маунт празднует хет-трик против «Норвича» Фото: Getty Images

Некоторые игроки не задержались в основе. Например, защитник Натан Аке, который сейчас выступает за «Манчестер Сити». Голландец не смог закрепиться в Лондоне, несмотря на протекцию со стороны Джона Терри, и также несколько лет беспрерывно путешествовал по английским клубам. Или Фикайо Томори, которого за 28 млн евро продали в «Милан».

Сейчас у «Челси» на подходе новая россыпь молодых звезд, которые совершенствуются в клубах поменьше.

Валентино Ливраменто – правый защитник, зажигает в «Саутгемптоне» и недавно забил первый гол в АПЛ.

Коннор Галахер – полузащитник «Кристал Пэлас», в этом туре забил гол в ворота «Сити» и прервал победную серию команды Гвардиолы.

Тино Анджорин – вингер. Сейчас выкручивает позвонки защитникам РПЛ, был куплен по указке Ральфа Рангника в «Локомотив». Успел отметиться голом в ворота «Марселя» в Лиге Европы.

Билли Гилмор – полузащитник. Сейчас прокачивается в многострадальном «Норвиче» и редко выходит в основе, но Тухель называл Гилмора одним из умнейших футболистов, с которыми он работал.

Фаустино Анджорин Фото: Getty Images

«Челси» не отказался от концепции трансферного транжиры, который готов потратить на одного футболиста 80 млн евро. Но иронично, что главными звездами команды сейчас являются не многомиллионные Тимо Вернер и Ромелу Лукаку, а воспитанники академии.

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