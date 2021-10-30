Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду установил несколько рекордов в матче против «Тоттенхэма».
Португалец стал самым возрастным футболистом, которому удалось забить и сделать ассист в одном матче. Криштиану сделал это в возрасте 36 лет и 267 дней. Португалец повторил рекорд бывшего нападающего «Челси» Дидье Дрогба. Ивуарийцу на момент достижения было ровно столько же. Более того, Дрогба также оформил гол+пас в игре с «Тоттенхэмом».
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Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
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Это не все возрастные достижения Криша в игре. Встреча с «Тоттенхэмом» – первая в АПЛ с 2010 года, когда два футболиста в возрасте 34 лет или старше организовали гол «Манчестер Юнайтед». Предыдущий случай состоялся, когда от Пола Скоулза и Райана Гиггза пострадал «Ньюкасл».
Гол Роналду в ворота «шпор» стал для него первым за пять матчей в АПЛ. Предыдущий матч, когда Рон забивал в чемпионате, состоялся 19 сентября – тогда «МЮ» победил «Вест Хэм». Криштиану забил и отдал голевую передачу в 12-й раз в АПЛ, причем три из ассистов пришлись на «Тоттенхэм». Португалец вонзил уже 11 мячей лондонскому клубу во всех соревнованиях – больше, чем он забил любой другой английской команде за свою карьеру.
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