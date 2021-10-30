«Уле-Гуннар Сульшер никогда не достигнет уровня Юргена Клоппа, Пепа Гвардиолы и Томаса Тухеля – тренеров, которых нужно обойти. «Челси» к моменту смены тренера держался наравне с «Юнайтед», но догнал «Сити» с «Ливерпулем», – рубил Джейми Каррагер 22 октября. Критика эксперта неслучайна: «МЮ» без шансов сдался принципиальному сопернику на «Олд Траффорд». Игра с «Тоттенхэмом» слегка выправила ситуацию.

Главное – Сульшер выставил трех центральных защитников. Совместный выход Харри Магуайра, Рафаэля Варана и Виктора Линделёфа изменил как оборону, так и атаку «МЮ». Без мяча гости использовали схему 5-2-3, которая помогла с подстраховкой на флангах – главной проблемой по матчу с «Ливерпулем». Но перемены на мяче интереснее.

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Уле-Гуннар Сульшер, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Чемпионат Англии Роналду повторил рекорд Дрогба в матче с «Тоттенхэмом» ЧАС НАЗАД

Главное – Криштиану Роналду получил в партнеры классическую девятку. Речь об Эдинсоне Кавани. В предыдущих играх за «МЮ» седьмой номер действовал впереди в одиночку. Включение еще одного страйкера разнообразило действия легенды.

Во-первых, Роналду чаще смещался вглубь. Только пять из 37 действий португальца в матче с «Тоттенхэмом» пришлись на финальную треть. Из более низких позиций экс-форвард «Реала» чаще дарил мяч партнерам: по передачам под удар Криштиану стал вторым в команде (две, лучший – Бруну Фернандеш с тремя).

Во-вторых, Кавани дополнил Роналду на уровне интеллекта и взаимопонимания. Лучшее доказательство – второй голевой эпизод. Эдинсон подготовился к пасу сразу после возврата мяча от Бруну. Кристиан Ромеро не замечал уругвайца в рамках всего розыгрыша.

Кавани открывается под удар на промежуточной стадии выпада «МЮ» Фото: Other Agency

Еще обновленная система помогла «МЮ» с точки зрения флангов. Люк Шоу и Аарон Уан-Биссака активнее подключались к атакам, ведь их страховало больше партнеров – классика для систем с тремя центрдефами и вингбеками. В матче с «Тоттенхэмом» оба крайка вошли в топ-5 игроков команды по xGBuildup, вкладу в построение атак до удара. На дистанции схема с тремя центральными защитниками может возродить Шоу. В сезоне-2021/22 вклад Люка в атаку резко снизился.

За рассуждениями о новом «МЮ» скрылся скучный «Тоттенхэм». Команда Нуну не предложила свежих тактических ходов. «Шпоры» действуют по наитию, на осколках работы Маурисио Почеттино и Жозе Моуринью. В тренерском штабе будто разрываются между привычной прагматикой и требованием играть красивее – выходит блеклая команда без четкого рисунка.

Слабость «Тоттенхэма» – ключевой фактор при оценке реформ от Сульшера. Во-первых, обновленная система пока принесла «МЮ» лишь одну победу – слишком скромно, чтобы перехваливать. Во-вторых, удачный перфоманс совпал с игрой против слабого соперника.

Условности не значат, что Сульшеру нужно отказываться от свежих идей. Наоборот, за их развитием охота последить в более сложных матчах, как против «Аталанты» и «Манчестер Сити». Уле-Гуннар вряд ли отдалился от отставки, но слегка перестроил повестку перед самыми важными играми в тренерской карьере.

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