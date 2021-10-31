Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ.

«Перед игрой мы понимали, что у нас выдалась тяжелая неделя из-за результата, которого мы не ожидали. Команда находилась под давлением, все были расстроены. Но мы знали, что сегодня сможем дать хороший ответ. Отлично вошли в игру и провели хороший матч.

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Конечно, моя работа – помогать команде опытом, голами, ассистами, и я сделал это сегодня. Мне очень приятно. На мой взгляд, с точки зрения командного выступления это была невероятная игра.

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Принять результат матча с «Ливерпулем» было тяжело. Мы не ожидали такого итога. Но, знаете, я надеюсь, что на этот раз мы просто перевернем страницу и пойдем дальше. Сегодня мы должны радоваться этому удивительному дню. Мы выиграли 3:0 на выезде у очень сложного соперника и очень-очень рады этому.

Критика есть всегда. Меня это не беспокоит. Я играю в футбол 18 лет, поэтому знаю: сегодня люди возносят, а завтра мешают с дерьмом. Я понимаю это, и мы должны с этим справляться. Но всегда лучше, когда люди хвалят тебя, когда тобой довольны. Иногда жизнь такова, порой мы проходим через плохие моменты. Мы должны меняться, что и сделали сегодня», – сказал Роналду в эфире Sky Sports. Его слова приводит официальный сайт «МЮ».

В качестве извинений перед фанатами за унизительное поражение от «Ливерпуля» манкунианцы разгромили «Тоттенхэм» в Лондоне – 3:0. Роналду записал на свой счет победный гол и повторил крутой рекорд Дидье Дрогба.

Разгромить «шпор» помогло мудрое решение Сульшера – норвежец перестроил «МЮ», а Криш получил умного партнера.

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