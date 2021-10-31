Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба настроен покинуть клуб по окончании сезона-2021/22.
Соглашение француза истекает 30 июня 2022 года, и Погба не хочет его продлевать. Согласно информации журналиста Sport Italia Руди Галетти, приоритетный план Поля – возвращение в «Ювентус».
Туринский клуб готов предложить игроку контракт с зарплатой 12,5 миллионов евро в год плюс бонусы, если выгодно продаст полузащитника Аарона Рэмзи и кого-то из пары Уэстон Маккенни/Адриен Рабьо.
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