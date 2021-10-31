Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба настроен покинуть клуб по окончании сезона-2021/22.

Соглашение француза истекает 30 июня 2022 года, и Погба не хочет его продлевать. Согласно информации журналиста Sport Italia Руди Галетти, приоритетный план Поля – возвращение в «Ювентус».

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Туринский клуб готов предложить игроку контракт с зарплатой 12,5 миллионов евро в год плюс бонусы, если выгодно продаст полузащитника Аарона Рэмзи и кого-то из пары Уэстон Маккенни/Адриен Рабьо.

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Если камбэк в «Ювентус» сорвется, то Погба хотел бы перейти в «Реал». Вариант с трансфером в «ПСЖ» не рассматривается.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов платить Погба по новому контракту 20 миллионов евро. Но у агента француза Мино Райолы другие планы.

30 октября «МЮ» без помощи Погба разгромил «Тоттенхэм» в Лондоне. Роналду записал на свой счет победный гол и повторил крутой рекорд Дидье Дрогба.

Разгромить «шпор» помогло мудрое решение Сульшера – норвежец перестроил «МЮ», а Криш получил умного партнера.

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