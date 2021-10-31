Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри стал одним из фаворитов на пост главного тренера «Ньюкасла».

Саудовские владельцы клуба ищут замену уволенному Стиву Брюсу, и Терри – один из основных претендентов на пост, сообщает Mirror. Бывший ассистент Динам Смита в «Астон Вилле» покинул Бирмингем в июле, чтобы в ближайшем будущем стать главным тренером. Среди других имен на место Брюса называются Унаи Эмери, Роберто Мартинес, Фрэнк Лэмпард, Леонардо Жардим и Эдди Хоу.

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«Мой план – провести некоторое время с семьей, а затем, надеюсь, получить несколько приглашений от клубов по всей Европе, чтобы достигнуть цели стать тренером. Я всегда стремился к этому, и, если представится подходящая возможность, я чувствую себя готовым принять такой вызов», – говорил Терри.

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Когда Стива Брюса отправили в отставку, Джон написал коучу несколько приятных слов в инстаграме. Терри играл под руководством Брюса в «Астон Вилле» с 2017 по 2018 год.

«1000 матчей на посту тренера, более 900 игр футболистом. Ты был моим кумиром в детстве, и мне было приятно играть для тебя. Невероятный менеджер и отличный человек. Легенда. Один из самых приятных людей, которых вы когда-либо встречали. Наслаждайтесь своим временем с семьей», – написал Терри.

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