Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри стал одним из фаворитов на пост главного тренера «Ньюкасла».
Саудовские владельцы клуба ищут замену уволенному Стиву Брюсу, и Терри – один из основных претендентов на пост, сообщает Mirror. Бывший ассистент Динам Смита в «Астон Вилле» покинул Бирмингем в июле, чтобы в ближайшем будущем стать главным тренером. Среди других имен на место Брюса называются Унаи Эмери, Роберто Мартинес, Фрэнк Лэмпард, Леонардо Жардим и Эдди Хоу.
Ad
«Мой план – провести некоторое время с семьей, а затем, надеюсь, получить несколько приглашений от клубов по всей Европе, чтобы достигнуть цели стать тренером. Я всегда стремился к этому, и, если представится подходящая возможность, я чувствую себя готовым принять такой вызов», – говорил Терри.
Чемпионат Англии
Наркоторговля, доведение до суицида. Дикая семья Терри
Когда Стива Брюса отправили в отставку, Джон написал коучу несколько приятных слов в инстаграме. Терри играл под руководством Брюса в «Астон Вилле» с 2017 по 2018 год.
«1000 матчей на посту тренера, более 900 игр футболистом. Ты был моим кумиром в детстве, и мне было приятно играть для тебя. Невероятный менеджер и отличный человек. Легенда. Один из самых приятных людей, которых вы когда-либо встречали. Наслаждайтесь своим временем с семьей», – написал Терри.
- Одним из претендентов на пост коуча «Ньюкасла» также считается тренер «Аякса». Правда, он пока не настроен уезжать из Амстердама.
- Клубы АПЛ не рады переменам в стане «сорок». Они даже сговорились и готовы отказаться от арабских денег, лишь бы «Ньюкасл» вылетел в Чемпионшип .
- Переживает даже Юрген Клопп. Немецкого тренера беспокоит, что «Ньюкасл» фактически принадлежит стране.
Чемпионат Англии
Лэмпард и Терри поспорят за место тренера в клубе Чемпионшипа
Чемпионат России
«С юбилеем, легенда! Всегда рады видеть в Москве». «Спартак» поздравил Терри с 40-летием
Реклама
Ad
Реклама
Ad