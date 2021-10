Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер находится в очень затруднительном положении. Коуча могут уволить в любой момент, но он чудесным образом сохраняет пост даже после провалов вроде 0:5 от «Ливерпуля».

Данные о положении норвежца в «МЮ» расходятся. Британские медиа сообщали, что Поль Погба оскорбил Сульшера после игры с «Ливерпулем», в которой получил удаление. При этом Фабрицио Романо заявлял, что Поль готов остаться в «МЮ», если в клубе сменится тренер. Однако Погба все отрицал: «Большая ложь ради заголовков», – написал Погба в твиттере, приложив скриншот с новостью с пометкой Fake News.

О шансах Сульшера продержаться на посту тоже слишком много противоречивой информации. The Telegraph писал, что руководство «Манчестер Юнайтед» дало коучу три матча на исправление ситуации, при этом отмечалось, что норвежца могут уволить и раньше, если он не исправится. После позора на «Олд Траффорд» манкунианцы здорово реабилитировались, разгромив «Тоттенхэм». Неплохое начало, оставалось не провалиться в играх с «Аталантой» и «Сити», но у журналиста The Athletic Дэвида Орнстейна появился другой инсайд. Орнстейн полностью опроверг информацию The Telegraph о трех матчах и выдвинул совсем другой план действий руководства.

«Не уверен, что «МЮ» уволил бы Сульшера даже в случае поражения от «Тоттенхэма»: в клубе очень хотят, чтобы он добился успеха, под него строят команду, в июле ему дали новый контракт. Безусловно, поражение от «Ливерпуля» получилось чересчур жестоким, и за кулисами пошли разговоры, как будет развиваться команда, но эти разговоры были запланированы еще давно, и речь шла о том, что именно Сульшер поведет команду вперед и выправит ситуацию.

«МЮ» качественно поработал на тренировках эту неделю, Сульшер не потерял контроль над раздевалкой, сэр Алекс Фергюсон его поддерживает. Тем не менее давление никуда не делось. Несмотря на срок контракта Сульшера, нельзя забывать, что Дэвид Мойес был уволен спустя всего год, хотя у него был долгосрочный договор. Я полагаю, «МЮ» может задуматься об увольнении Сульшера, если результаты останутся столь же нестабильными. Его могут сменить, но в то же время в «МЮ» очень хотят, чтобы он доработал по крайней мере до лета», – заявил Орнстейн.

Не меньше несостыковок возникает по поводу отношений Сульшера и футболистов. Если с Погба разобрались – Поль сам выступил в твиттере – то что с другими? The Times сообщал, что через два дня после поражения от «Лестера» (2:4) состоялась встреча игроков с тренерским штабом, где Уле-Гуннар попросил футболистов поделиться соображениями, что можно сделать для улучшения результатов команды. Отмечается, что некоторые игроки принялись разбрасываться критикой. Один футболист был недоволен назначением Харри Магуайра капитаном команды спустя полгода после перехода в «МЮ», второй прошелся по партнерам за нехватку мотивации на тренировках. Третий игрок спросил Сульшера, почему норвежец не убирает из состава тех, кто показывает слабую игру.

При этом ESPN сообщает, что часть игроков написали Сульшеру теплые слова после 0:5. Более того, футболисты писали исполнительному директору Эду Вудворду. Игроки пытались убедить, что на результат повлиял не Сульшер, а их плохая форма. Вудворду и управляющему директору Ричарду Арнолду понравилось, что у Сульшера есть поддержка от команды. Не исключено, что «МЮ» не хочет увольнять Сульшера, чтобы не тратиться. По информации Daily Mail, разрыв контракта обойдется манкунианцам почти в 9 млн евро.

