В футболе нет более обожаемого и более придуманного игрока, чем Н'Голо Канте. Максим Акманцев номинировал полузащитника на «Золотой мяч», фанаты со всех континентов считают его ангелом, партнеры по сборной поют про него песни, тик-токи собирают миллионы лайков, бывшие одноклубники и тренеры отзываются только положительно, а особо выделяющиеся поклонники считают этот мир недостойным Канте.

Откуда такая любовь? Сразу несколько причин. Во-первых, стеснительность. Н’Голо – один из лучших игроков центра поля за последние пять лет, но ему будто неловко находиться в этом амплуа. Трофеев и наград он стыдится, никогда не выпячивает себя и даже с Кубком чемпиона мира в России он сфоткался лишь после приглашения от партнеров. Во-вторых, скромность. Канте получает очень большие деньги, но при этом у него нет коллекции спорткаров, яхт и недвижимости по всему миру – недорогие авто, обычная одежда, вот и все богатство. Наконец, француз – простой и приятный парень, который никогда не отказывает фанатам в фото, а при случае (и приглашении) может заглянуть в гости или на свадьбу, ему это несложно.

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Н'Голо Канте – лучший игрок финала ЛЧ-2020/21 против «Сити» Фото: Getty Images

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Но порой боготворение футболиста доходит до безумия. Это понимает и сам Н’Голо: «Я обычный парень. Нет необходимости говорить, что я самый добрый или приятный. Я такой же игрок, как и другие. Иногда вы преувеличиваете то, что я делаю. Этого не должно быть. В футболе есть и другие люди, которые поступают так же, как и я».

Канте действительно стеснительный, но нимб над ним точно вешать не стоит.

У Н'Голо обычная биография, но ее почему-то идеализируют

Любая слезливая история про Канте начинается уже с детства – тяжелого и трагичного. Будущий суперстар АПЛ в 11 лет остался без отца и тяжело работал, чтобы прокормить семью. Маленький Канте собирал мусор, сдавал бутылки и зарабатывал копейки.

Печальная, но не уникальная биография, среди футболистов высокого уровня хватает историй преодоления. Златан Ибрагимович, Криштиану Роналду, Лионель Месси – парни не росли во дворцах и не играли в дорогих бутсах, а вкалывали с раннего детства, зачастую оставаясь без внимания родителей.

Златан Ибрагимович, 2001 год Фото: Getty Images

Футбольная карьера Н'Голо не такая жалкая, как ее рисуют биографы. Да, он надолго задержался в скромном французском «Сюрене». Но там он занимал две должности и неплохо зарабатывал. Канте числился в клубе игроком и тренером малышей, а параллельно стучался в лучшие академии страны, включая «Клерфонтен». Благодаря связям руководства француз получил профессиональный контракт в большом футболе. Еще до «Булони», первого серьезного клуба в карьере, Канте получил высшее образование, которое во Франции исключительно платное и стоит немалых денег. У Канте было не худшее детство.

Канте подозрительно экономный

У поклонников Н’Голо множество историй про скромность кумира: как во Франции он ездил на тренировки на самокате, а после переезда в Англию вместо элитной машины передвигался на очень дешевом Mini Cooper. Канте вообще не хотел покупать машину, и только дружеские насмешки Джейми Варди убедили его на покупку подержанного авто.

Уместно ли для футболиста с доходом 40 тысяч фунтов в неделю (на тот момент) покупать машину среднего класса – для себя каждый решит сам. Но показательна другая история. Однажды Канте попал в аварию, у Mini Cooper пострадало крыло и боковое стекло. Вместо ремонта миллионер Н'Голо заклеил стекло скотчем, а крыло вообще не чинил. В Англии многоступенчатая обязательная страховка. Не вдаваясь в детали: работает она оперативно и механически, попал в аварию – почти сразу починил машину.

Но это на страховке второго уровня – она недешевая (для обычного человека), но покрывает урон всех участников ДТП. А вот страховка первого уровня покрывает только урон пострадавшего в аварии, а не владельца страховки. Учитывая, что Канте довольно долго передвигался на битом Mini, у него была самая дешевая обязательная страховка: она покрыла урон только владельцу грузовика, в который въехал футболист.

Еще одна история времен «Кана». Фелипе Саад, экс-одноклубник полузащитника «Челси», рассказал о том, как пригласил Н'Голо на день рождения: «Это была маленькая вечеринка. Он пришел в ресторан с коробкой конфет, всех смутив. Он извинился за такой подарок, сказав, что не знал, что подарить, потому что до этого его не приглашали на дни рождения».

Тогда Н'Голо было около 22 лет. За плечами – семья из восьми человек, больше 10 лет в огромной дружной школе «Сюрен», «Булонь» и университет – с трудом верится, что обаятельного парня никогда не приглашали на день рождения. Удивительно, что игрок, чья зарплата уже тогда была явно выше средней по стране, не купил подарок посолиднее – конфеты он все-таки приобрел, а значит на их месте мог быть презент и подороже.

Н'Голо такой честный – он платит налоги

В одном из своих расследований сайт Football Leaks (специализируются на теневой изнанке футбола) выложил серые футбольные схемы – как футболисты и клубы обходят налоги, в каких офшорах получают зарплату и какими путями обманывают государство. Н'Голо в слитых списках не оказалось. Зато выяснилось, что он отказался от предложения «Челси» открыть офшор – хотел получать зарплату в открытую, оплачивая все налоги.

Н'Голо Канте, «Челси» Фото: Getty Images

Но не спешите с восторгами, акцент нужно сделать на другой цитате из расследования: «После прочтения кучи текстов об имиджевых правах и налоговых расследованиях против игроков и клубов Н’Голо слишком переживает, что схема вызовет вопросы у налоговых властей. Он решил не рисковать», – написал представитель футболиста одному из руководителей «Челси» после перехода.

Посыл в том, что Канте не настаивал на уплате налогов, а банально перестраховался. Репутация, суды, штрафы – не такой уж он и простой, этот скромный француз.

Канте влипает в скандалы чаще, чем кажется

У Канте несколько агентов, и когда карьера футболиста взлетела, всем захотелось в долю.

Абделькарим Дуи – официальный агент Н'Голо, Рашид Саадна был им в прошлом. Француз перешел в «Челси» за 36 миллионов евро, и агенту полагалась неплохая комиссия – ее получил Дуи. Но Саадна тоже претендовал на прибыль, поэтому пришел к Канте с вооруженным братом, рассказывал о «русских и албанцах, готовых устранить кого угодно по приказу» и угрожал, что убьет Дуи, если не получит свои деньги, а Канте не вернется к Рашиду.

История закончилась эпичным холиваром двух агентов, но позже оба заявили, что ничего не было – вероятно, конфликт уладили. Албанская мафия – не то, о чем можно подумать, глядя на Канте, но его окружение решало вопросы именно такими методами. Спустя пару лет случился новый скандал. Нуари Хиари, занимавшийся имиджевыми правами Канте, подал на футболиста в суд. Француз якобы не заплатил агенту почти четыре миллиона евро за сделку с adidas.

Звезда «Челси» вступил с агентом в долгую баталию, похожую на торги: Н'Голо начал с того, что предложил в суде заплатить всего 50 тысяч долларов и пойти на мировую. Хорошо, что не коробку конфет.

Мужчины судятся до сих пор. На этом направлении у футболиста все совсем не мило: пистолеты, угрозы, мафия, обман на деньги – скрытая, но существующая часть жизни опорника.

Какой Н'Голо Канте на самом деле?

Обычный футболист, которым себя и позиционирует. Да, немного зажатый человек, но точно не стесняющийся ангел. Канте рос в нормальной большой семье, окончил университет, у него замечательная карьера и отличная зарплата, одна из самых высоких в АПЛ (290 тысяч фунтов в неделю).

Но все это соседствует со скромностью, больше похожей на жадность, с темными агентскими историями и холодным, расчетливым бухгалтерским умом.

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