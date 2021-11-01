«Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды. Он возглавил лондонский клуб 30 июля 2021 года, а соглашение изначально было подписано до 2023-го.

«Тоттенхэм» с 15-ю очками идет лишь на восьмой позиции в чемпионате Англии. Последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства, стало крупное поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3, но дела не ладились уже в сентябре. Вот как оправдывался коуч после такого же крупного поражения 0:3 от «Челси»:

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«Я разочарован. Первый тайм был очень хорошим. Но игра будто бы состояла из двух разных таймов. Думаю, что в первом мы очень хорошо боролись, были лучше соперника и контролировали ситуацию. Так продолжалось до первого пропущенного мяча, потом игра изменилась. Нам стало очень тяжело. «Челси» – отличная команда. Они создали нам много проблем. Не знаю, удивили ли мы их, но нам нужно было начать матч очень сильно, и мы это сделали. Мы хорошо прессинговали, возвращали мяч и создавали хорошие ситуации. План заключался в том, чтобы забить. У нас были шансы сделать это, но не вышло.

Даже при хороших результатах и удачных выступлениях мы понимаем, что нам есть над чем работать, и нам предстоит пройти долгий путь. Мы продолжаем верить. Ребята усердно работают, и мы продолжаем работать», – цитировал Санту BBC тогда, но дела с поддержанием хорошего уровня игры лучше не стали.

Вот как прокомментировал решение, которое было принято после пятого проигрыша (второго подряд) в последних семи играх, генеральный менеджер «Тоттенхэма» Фабио Паратичи.

«Я знаю, как сильно Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и мне очень жаль, что нам пришлось принять это решение. Нуну настоящий джентльмен, и ему всегда будут рады здесь. Мы хотели бы поблагодарить его и его сотрудников и пожелать успехов в будущем», – объяснил Паратичи SkySport.

«Тоттенхэм» уже работает над поиском преемника Нуну, а наиболее вероятный вариант замены – Антонио Конте. Предварительные контакты с итальянцем состоялись летом, сейчас стороны снова ведут диалог, и договоренность кажется близкой. Окончательные детали еще предстоит определить (контракт может быть заключен на полтора года), что является необходимым условием для переезда Конте в Лондон. Оформление может состояться в ближайшие несколько часов.

Ранее журналист Николо Скира сообщил, что итальянец требует у лондонского клуба 3-летний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год и гарантию 3-4 важных трансферов в январское окно. Именно из-за отсутствия этих гарантий клуб и тренер не сошлись летом, в результате чего «шпоры» назначили Нуну. Посмотрим, каково будет окончательное соглашение.

Ранее Антонио Конте кинули в «Интере». Уже тогда стало ясно, что для него остался лишь один достойный вариант в Европе – «Тоттенхэм».

Конте рассматривал вариант с «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Уле-Гуннара Сульшера.

Кроме того, Антонио вместе с еще двумя топ-тренерами значился в шорт-листе на должность в «Ньюкасле»

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