Нуну Эшпириту Санту не подходил для работы в «Тоттенхэме». Летом 2021-го лондонцы говорили с Антонио Конте и Дженнаро Гаттузо. Португалец оставался резервным вариантом, пока столичный клуб не отказался от основных.

В конце сезона-2020/21, после отставки Жозе Моуринью и краткой работы Райана Мэйсона, Даниэль Леви выкатил письмо фанатам «Тоттенхэма». «Мы ищем тренера, чьи ценности соотносятся с нормами клуба, который вернет команде легкий, атакующий и завлекающий футбол, совместит в составе юных воспитанников и опытных звезд», – объяснил президент. Нуну – коуч иного стиля.

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Лучше всего почерк Санту прослеживался в «Вулверхэмптоне»-2019/20. Команда Нуну добилась седьмого места в АПЛ благодаря прагматичному стилю. «Вулвз» завершили сезон вторыми в дивизионе по допущенным xG (37,39), пятыми – по пасам соперников в финальные 18 метров поля (193) и третьими с конца по интенсивности (мешали оппонентам после каждой 13-й передачи). Португальский десант отличали схема с тремя центрдефами, аккуратная защита и быстрый переход на чужую половину. Судя по письму Леви, «Тоттенхэму» нужны другие качества.

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Лондонский путь Нуну состоял из компромиссов между личным стилем и требованиями руководства. Итог – «Тоттенхэм» так и не обрел четкую игровую стратегию.

На безликость лондонцев указывают несколько параметров. «Тоттенхэм» оказался в середине АПЛ-2021/22 по средней продолжительности комбинаций (9,63 секунды) и розыгрышам на 10+ передач, которые привели к удару или касанию в чужой штрафной (19). Команда не настраивала позиционную игру и не пересаживалась на быстрое нападение. По числу успешных контратак (12) игроки Нуну плелись на четвертом месте с конца.

Что именно шло не так, Санту не понимал. После поражения от «МЮ» Нуну растерянно сказал: «Может, дело не в том, насколько верны мои идеи и понимает ли их команда. Мы говорим о футболе. Команда неплохо открыла игру и контролировала мяч, но атаковала недостаточно остро и пропустила из ситуации, о которой знала». Еще португалец жаловался на последний пас и упадок уверенности – лучший микс для поплывшего тренера.

Нуну Эшпириту Санту Фото: Getty Images

Кроме того, в «Тоттенхэме» Нуну столкнулся с неигровыми проблемами. Речь о саге с Харри Кейном, который чуть не переехал в «Манчестер Сити». Летом окружение форварда предполагало, что Леви пойдет на джентльменское соглашение и легко отпустит звезду к конкурентам. Даниэль принципов не предал и не отступился от ценника в 177 млн евро.

Итог: Кейн ушел в забастовку и вернулся в клуб за два дня до первого матча в сезоне – по иронии, против «Манчестер Сити». В августе The Telegraph писал, что Харри прибыл в «Тоттенхэм» расстроенным: слишком рассчитывал на летний отъезд из Лондона.

То ли из грусти, то ли из-за слабой подготовки к сезону Кейн вышел на самые низкие цифры в АПЛ за всю карьеру в «Тоттенхэме». Кампания-2021/22 пока принесла Харри антирекорды по голам (0,12), xG без учета пенальти (0,24) и ударам (2,3) за 90 минут.

На теме Кейна тут же стали наживаться эксперты. Иэн Райт предположил, что Харри завидует Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку: пока англичанин потеет над моментами, за коллег креативят партнеры. Пол Мерсон решил , что звезда «Тоттенхэма» рефлексирует над летним трансфером и жалеет, что не дожал руководство. Вильям Галлас предложил Леви продать форварда в 2022-м.

Для Нуну проблема с Кейном означала лишь более сложную адаптацию. Санту и так переехал в команду с новыми требованиями, а еще наткнулся на флегматичную звезду, которая грезила о титулах с другим топом и не готовилась к сезону после сложного Евро-2020.

Харри Кейн Фото: Getty Images

Главный синоним «Тоттенхэма» Нуну – неопределенность. Блеклость клуба отражалась и на игровом стиле, в рамках которого Санту менял принципы под давлением, и на взаимодействии с Кейном. Леви предвидел падение: в Лондоне с бывшим тренером «Вулвз» подписали двухлетний контракт с опцией бесплатного расторжения в 2022-м.

Лондонский отрезок Нуну начался с трех побед подряд. Однако каждый успех «Тоттенхэма» оказался случайным. В первом туре «Манчестер Сити» перестрелял лондонцев по ожидаемым голам (2,11 против 1,06), во втором «Вулверхэмптон» нанес в три раза больше ударов (25 против восьми), в третьем «шпоры» не создали ни одного момента опаснее 0,15 xG. Успехи на старте оказались медовым месяцем, после которых наступил логичный провал.

«В составе «Тоттенхэма» осталось много сильных игроков, которые снизили уровень в последние два года. Наша с Нуну задача – возродить команду, внести больше дисциплины и организации», – рассказывал в сентябре спортивный директор лондонцев Фабио Паратичи. Свежий тренер не справился, но есть и другое опасение: непонятно, подходит ли для восстановления «шпор» Антонио Конте.

Все цифры взяты с UnderStat и The Analyst.

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