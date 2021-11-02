«Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте новым главным тренером команды. Контракт с алленаторе рассчитан до июня 2023 года.

Во главе клуба 52-летний тренер заменил Нуну Эшпириту Санту, который 1 ноября был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

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«Тоттенхэм» занимает 9-е место в АПЛ. Клуб набрал всего 15 очков в 10 матчах сезона.

У «шпор» также не клеится в Лиге Конференций – они идут третьими после «Ренна» и «Витесса».

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