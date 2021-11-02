«Манчестер Сити» планирует продать защитника Педро Порро. Не знаете такого? Неудивительно – он ни разу не играл за основной состав. Порро настолько не нужен в Манчестере, что даже ни разу не удостоился разговора с Хосепом Гвардиолой. При этом руководство «горожан» в курсе скиллов Порро и собирается получить за испанского игрока 8,5 млн евро.

Так кто же это?

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Педро Порро Фото: Getty Images

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Испанский крайний защитник Педро Порро пришел в «Сити» из «Жироны» в 2019 году примерно за 12 млн евро. Конкурировать с монстрами вроде Кайла Уокера и Жоау Канселу Порр был не в состоянии, а потому отправился в аренду – сначала в «Вальядолид», а затем в лиссабонский «Спортинг». В Португалии Педро стал важным футболистом основы – за сезон он провел 36 матчей и вонзил пять мячей. 22-летний защитник уже дебютировал за взрослую сборную Испании – это случилось в марте 2021-го против Грузии.

Что о нем думает Пеп?

Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

Доподлинно неизвестно, но очень вероятно, что ничего – по словам Порро, они ни разу не разговаривали. Испанский защитник полагает, Гвардиола даже не в курсе, что «Сити» его подписал. «Я никогда не разговаривал с Пепом Гвардиолой. Не думаю, что он даже знает о моем подписании. Но они должны быть внимательны к тому, что я делаю», – цитирует Порро A Bola.

Что дальше для человека-невидимки?

Двухлетнее арендное соглашение со «Спортингом» истекает летом следующего года. Похоже, Порро продолжит карьеру в «Спортинге»: по информации Record, стороны договорились о продаже футболиста за сумму выкупа, установленную в контракте, а это 8,5 млн евро. Защитник подпишет пятилетний контракт с опцией выкупа за 45 млн евро.

А не было вариантов получше?

Педро Порро Фото: Getty Images

Порро вполне мог перейти в мадридский «Реал». По информации O Jogo, мадридцы следили за защитником почти год. В «Реале» рассматривали Порро как игрока на перспективу, который сможет заменить Даниэля Карвахаля, регулярно получающего травмы. Сам Порро тоже был не против – испанский инсайдер Марио Кортехьяна утверждал, что футболист изъявлял желание перейти в «Мадрид». Не исключено, что мадридцы не поскупятся и выкупят Порро у «Спортинга» уже за 45 млн евро.

Правда, у такого трансфера есть один ярый противник – это дедушка Порро. «Многие звонят мне, пытаясь что-то узнать. Я буду честен. Хочу, чтобы он остался в «Спортинге» еще на один год. Система команды очень подходит ему. Интерес со стороны «Реала»? Никогда! Я предпочитаю, чтобы он остался в «Спортинге»! Я болельщик «Барселоны», – заявил мужчина.

Фанат «Барсы» считает, что лучше бы внук перешел в «Атлетико», при этом «Барса» в нынешнем разобранном состоянии отметается: «Мне нравится «Атлетико» и менталитет Симеоне. У него есть яйца! Они играют и бегают, как никогда прежде. Думаю, для Педро «Атлетико» станет отличным местом. Конечно, мне нравилась «Барса» с Хави, Иньестой, Месси… Но такого интеллекта больше нет в команде. Он не останется в «Спортинге» навсегда, верно? Если кто-то подпишет его, я хотел бы, чтобы это был «Атлетико Мадрид».

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