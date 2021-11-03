«Ньюкасл» находится на пороге новой жизни после продажи клуба Майком Эшли. Саудовские владельцы клуба уволили Стива Брюса и продолжают поиски нового главного тренера. Ряд британских медиа сообщил, что главным фаворитом «сорок» является коуч «Вильярреала» Унаи Эмери. Однако баска, похоже, не впечатлил проект саудовцев.

Почему Эмери?

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Баск является один из самых успешных испанских тренеров последних лет. Доказательство – рекордные четыре Лиги Европы, выигранные с двумя разными клубами. На старте карьеры Эмери привел «Альмерию» к лучшему в истории финишу в Ла Лиге – занял с клубом 8-е место в сезоне-2007/08. После чего Унаи перешел в «Валенсию» и сделал ее первым клубом Примеры после «Реала» и «Барселоны».

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Самая мрачная точка карьеры Эмери – «Спартак». На посту главного тренера красно-белых он продержался всего 26 матчей и был уволен после поражения в дерби от «Динамо» со счетом 1:5. Уже через несколько недель баск вернулся к работе с «Севильей» и выиграл с клубом три титула Лиги Европы подряд. А также к рекордной на тот момент беспроигрышной серии из 15 игр.

Унаи Эмери Фото: Getty Images

Два сезона в «Пари Сен-Жермен» принесли ему триплет в сезоне-2017/18 – победы в чемпионате Франции, а также Кубке и Кубке Лиги. В «Арсенале» он снова дошел до финала Лиги Европы, но полтора года в Лондоне закончились без титулов. Зато первый же сезон Эмери в «Вильярреале» обернулся крупнейшей победой в истории клуба – баск снова взял Лигу Европы.

Унаи Эмери – известный трудоголик. В числе преимуществ тренера BBC отмечает тактическую гибкость и тот факт, что баск готов работать с тем составом, который у него есть, и не перебирает игроков для одной конкретной системы.

Каким был ответ Эмери?

«Ньюкасл» проявлял ко мне интерес, но официального предложения нет и не было. Им придется поговорить с «Вильярреалом». Я не закрываю и не открываю дверь в «Ньюкасл» и жду, что может случиться. Сейчас я думаю только о «Вильярреале», – сказал Эмери в эфире Movistar+.

Известный журналист Гильем Балаге раскрыл подробности переговоров Эмери и «Ньюкасла» со ссылкой на источники, близкие к баскскому тренеру. По информации Балаге, «Ньюкасл» надеялся, что испанец подпишет контракт уже в ближайшие выходные. Но Эмери отказался, потому что ему не хватило четкого видения будущего клуба.

«Эмери чувствовал огромное давление в день матча с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов во вторник. А затем у испанца состоялась консультация с людьми из «Ньюкасла», которая оставила впечатление в том, что отсутствует в клубе ясное видение будущего.

«Ньюкасл» хочет нанять Эмери, но подходит к этому слишком поспешно, без официального предложения. Похоже, в клубе были заранее уверены в успехе переговоров. Не думаю, что Эмери окажется в «Ньюкасле» в этом сезоне. Может быть, это произойдет в следующем году, когда структура клуба станет более ясной, а видение – более определенным», – приводит слова Балаге BBC.

Согласно информации источника, изначально Эмери был заинтересован в том, чтобы возглавить «Ньюкасл». Но на баска повлияла встреча с владельцами «Вильярреала», семьей Роиг. Они убедили его не покидать клуб. Игроки и семья коуча также сказали ему, что сейчас, вероятно, не самое подходящее время для переезда на «Сент-Джеймс Парк».

«Ньюкасл» остается без главного тренера на протяжении двух недель подряд – контракт со Стивом Брюсом был расторгнут 20 октября. В последних двух матчах АПЛ командой руководил временный коуч Грэм Джонс – с ним «сороки» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) и дома проиграли «Челси» (0:3). Отказ Эмери означает, что поиски продлятся как минимум на неделю.

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