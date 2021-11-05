Противостояние «МЮ» и «Тоттенхэма» в конце октября запомнилось не только оглушительным поражением лондонцев. Зрители обратили внимание на форму игроков, на которой был изображен цветок мака.

А еще их удивил Неманья Матич, который появился на поле в конце встречи. Серб запомнился ассистом на Маркуса Рэшфорда и тем, что единственный из игроков вышел в стандартной форме. Почему?

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Неманья Матич против «Тоттенхэма» Фото: Getty Images

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Что в этот день отмечают британцы?

Ежегодно 11 ноября в Великобритании устраивают День памяти павших – в какой-то мере аналог Дня победы в России. Британцы чтят усопших солдат Содружества, которые погибли во всех войнах, начиная с Первой мировой. 11 ноября выбрано датой, потому что в этот день в 1918 году был подписан мировой договор между Антантой и Тройственным союзом.

В Содружество входит не только Великобритания, но и почти все бывшие британские колонии – за исключением США, Республики Ирландии и Мьянмы. Хотя в разных странах погибших чествуют по-разному. В британских странах мероприятия проходят в ближайшее к 11 числу воскресенье: в Австралии на минуту останавливают автомобильное движение, а в ЮАР устраивают ежегодную выставку, прибыль от которой идет в помощь ветеранам.

Почему символом выбрали красный мак?

Елизавета II гуляет по Лондонскому Тауэру Фото: Eurosport

Считается, что мак символизирует покой, смерть и сон, а красный цвет олицетворяет кровь, которую солдаты пролили в боях. Но есть и историческое объяснение: в 1915 году во время войны канадский полевой хирург Джон Маккрей написал стихотворение «На полях Фландрии». Джон посвятил его погибшему на фронте другу, которого похоронили посреди поля бельгийской провинции, покрытого цветками красного мака. Поэма ведется от лица усопшего солдата, который просит еще живущих не повторять ошибок предшественников.

Если вы уроните нашу веру, – тех, кто погиб,

Мы не сможем спать, хотя маки растут

На полях Фландрии.

Под влиянием стихотворения Маккрея красному маку придали новое значение, и с 1921 года он стал неотъемлемым атрибутом Дня памяти. От этого произошло и народное название праздника – Маковый день.

Почему Матич отказался от символики?

В АПЛ не могли пройти мимо памятного дня, и с 2012-го футболисты аккурат перед праздником выходят на поле в специальной форме с красным маком на груди. Первым протестующим оказался вовсе не Матич, а ирландец Джеймс Макклейн, который выступал за «Сандерленд». Полузащитник родился в Лондондерри, где в 1972 году в Кровавое воскресенье британские солдаты убили 14 человек, которые отстаивали права граждан Северной Ирландии.

Джеймс Макклейн, «Сток Сити» Фото: Getty Images

Джеймс на протяжении нескольких лет отказывается выходить в форме с изображением красного мака. За это он получил бесчисленное количество сообщений от хейтеров, некоторые из которых даже угрожали поджечь дом хавбека. Спустя некоторое время ирландец написал открытое письмо, в котором обосновал свою позицию.

«Я полностью уважаю тех, кто сражался и погиб в обеих мировых войнах. Но с 1945 года мак используется, чтобы вспоминать жертв других трагедий, и здесь начинаются проблемы. Для тех, кто как и я жил в Дерри, где произошла кровавая резня 1972 года, мак стал означать совсем другое.

Я горжусь своим происхождением и не могу сделать то, что считаю неправильным. Если вы мужчина, то должны отстаивать то, во что верите», – рассказал Джеймс в письме.

Неманья Матич, «МЮ» Фото: Eurosport

Матич присоединился к Макклейну чуть позже. Серб играет в АПЛ с 2014-го, но впервые отказался от красного мака только в сезоне-2018/19. Произошло это в матче с «Борнмутом» – болельщики заметили, что Матич не соблюдает традицию, и принялись гасить его в соцсетях. Неманья прокомментировал ситуацию.

«Осознаю, почему люди носят цветки мака, и уважаю права каждого. Но для меня это напоминание о войне, которую я пережил испуганным 12-летним ребенком во Врело, когда моя страна страдала от бомбардировок в 1999 году. Я не принижаю значение мака, как символа британской гордости, но все мы – продукт собственного воспитания, и это личный выбор каждого», – объяснил позицию Матич.

В период с марта по июнь НАТО бомбардировала территории бывшей Югославии, в том числе Сербию, которая отказывалась провозглашать независимость Косово и проводила этнические чистки в регионе. По официальной информации, погибло 1700 человек (из них около 400 – дети), а еще 10 тысяч граждан получили серьезные ранения. Бомбардировки прекратились с подписанием соглашения между Югославией и странами НАТО, которая привела к окончанию Косовской войны.

Неманья, даже находясь в Англии, не забывает о родном городе и создал футбольную команду во Врело, а также инвестирует в местные клубы – ФК «Единство» и «Брезовица». За первый клуб Матич сам выступал в 16-летнем возрасте. «Когда он играет в Манчестере параллельно с «Единством», то обязательно звонит нам в перерыве», – говорил секретарь клуба. Серб делает все возможное, чтобы его соотечественники забыли о былых кошмарах.

Погба никогда не прилетало от хейтеров за отсутствия красного мака на форме. Зато его критиковали за лень на поле и непрофессионализм.

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