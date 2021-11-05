После выезда к «Аталанте» Уле-Гуннар Сульшер сравнил Криштиану Роналду с Майклом Джорданом – настолько важным игроком стал португалец для «МЮ». Сходство можно развить. Легендарный атакующий защитник принес «Чикаго» шесть титулов. Команда не становилась чемпионом ни до, ни после ЭмДжея. А «Юнайтед» не побеждает без седьмого номера.

После трансфера Роналду «МЮ» разбил пятерых соперников. Криштиану забивал в каждому из них. Возникла корреляция: «Юнайтед» победит, только если португалец пробьет чужие ворота. Главный вопрос – неужели команда Сульшера за два месяца впала в зависимость от звезды? Или совпадение голов с победами – случайность?

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Для ответа нужно понять, какие качества Роналду дарит «Юнайтед» и насколько команда зависит от характеристик Криштиану. Банальности вроде реализации, техничности, скорости и игры головой отбросим – эти преимущества португальца слишком очевидны, а страйкер предлагает «МЮ» более тонкую деталь.

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Криштиану Роналду Фото: Getty Images

До сравнения с Джорданом Сульшер подчеркнул: Роналду создает для «Юнайтед» много моментов. С одной стороны, движение Криштиану вскрывает пространство для партнеров. С другой, работа страйкера рождает удары из неочевидных ситуаций.

Первый фактор проявился в дебютном матче Роналду после возвращения в «МЮ». На 7-й минуте игры с «Ньюкаслом» Криштиану сместился в правый полуфланг и отвлек Джамала Лэсселлса. Движение форварда создало зону для рывка Бруну Фернандеша – плеймейкер открылся под заброс Поля Погба, только не смог пробить по воротам Фредди Вудмэна.

Роналду отвлекает Лэсселлса и создает зону для рывка Фернандеша Фото: Other Agency

Другой пример пришелся на 31-ю минуту. Бруну разогнал быстрый выпад. Роналду ускорился в центральном канале и увел Айзека Хэйдена от Джейдона Санчо. Вингер «Юнайтед» принял пас от Фернандеша и пробил – команда получила угловой.

Роналду создает пространство для приема Санчо Фото: Other Agency

Иногда Роналду манит соперников даже в статичном положении. Доказательство из матча с «Ньюкаслом» – гол Джесси Лингарда. Криштиану задержался в чужой штрафной и испугал Джамала Льюиса. Защитник так сосредоточился на португальце, что опоздал к приему Лингардиньо, который легко обработал мяч и пробил вратаря.

Льюис отвернулся к Роналду, из-за чего упустил Лингарда Фото: Other Agency

Статистика слабо оценивает вклад Роналду в общий креатив команды. Криштиану – пятый игрок «МЮ» по действиям, которые привели к голу, и шестой – по активностям перед ударами. Однако цифры учитывают лишь прямой вклад (передачи, обводки, удары, нарушения от соперников), тогда как семерка «Юнайтед» работает в тени, без лишних касаний мяча.

Скрытая активность помогает Роналду и с ударами из неочевидных ситуаций. Криштиану – один из лучших игроков мира по использованию слепых зон. С переходом в центр атаки прятки от защитников превратились в главный скилл португальца.

Принцип Роналду прост: форвард «МЮ» заступает в слепую для защитника зону, ускоряется и открывается под пас. Ниже – пример из матча с «Вест Хэмом». На старте эпизода Криштиану притаился за Куртом Зума.

Роналду начинает эпизод в слепой зоне Зума Фото: Other Agency

Затем Роналду резко шагнул вправо и оторвался от защитника. Зума физически не мог проконтролировать Криша: слепая зона – конкретное понятие, участок, который человек не увидит никак. Легенда «МЮ» идеально бьет в слабость.

Роналду открывается под пас, потому что резко выбегает из слепой зоны Зума Фото: Other Agency

Работа Роналду в слепых зонах подарила «МЮ» несколько победных мячей. Криштиану стартовал в спине защитника перед домашним голом «Аталанте».

Эпизод перед голом Роналду «Аталанте» Фото: Other Agency

В матче с «Ньюкаслом» Роналду забил после рывка из слепой зоны Хэйдена – Лэсселлс не подстраховал.

Эпизод перед голом Роналду «Ньюкаслу» Фото: Other Agency

Самый свежий пример – в игре с «Тоттенхэмом» Роналду открылся под голевой наброс Бруну в слепой зоне Бена Дэвиса.

Эпизод перед голом Роналду «Тоттенхэму» Фото: Other Agency

Понятнее всех игру Роналду описал Доминик Кэлверт-Льюин. 1 ноября форвард «Эвертона» посетил эфир Sky Sports и разобрал с ведущими гол Криштиану в ворота «Тоттенхэма». Страйкер тоже отметил работу манкунианца в слепой зоне и рассказал: в подобных эпизодах нападающие ориентируются на номер соперника. Хороший игрок атаки прячется за защитником, пока не увидит цифры на его спине под прямым углом. Как только это происходит, футболист понимает: он в слепой зоне, можно действовать.

Главный принцип Роналду – ускоряться, пока не видит защитник. Мало того, что соперник физически не проследит за Кришем, так еще и включится дикая скорость португальца. Правило легенды «МЮ» работает безотказно: создает отрывы от оппонентов и приносит моменты даже против плотных оборон.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Уникальные качества Роналду сильно помогают «МЮ» в атаке. Криш создает неожиданные моменты как для партнеров, так и для себя. Проигрывал ли «Юнайтед» с португальцем в составе? Да, однако без теневого вклада легенды уступал бы гораздо чаще.

Результаты «МЮ»-2021/22 зависят от вклада Роналду напрямую. Быстрое господство в команде – еще один признак величия Криштиану.

Все цифры взяты с FBRef.

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