Клубный футбол готовится к двухнедельной спячке на время решающих матчей отборочного турнира ЧМ-2022. Но перед долгожданным возвращением сборных в АПЛ состоится, возможно, главный матч всего европейского уикенда – «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити».

Рассказываем о самых любопытных интригах манкунианского дерби.

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Забьет ли Роналду?

Чемпионат Англии Криш остудил эго ради «МЮ». Играет на команду и спасает Сульшера 10 ЧАСОВ НАЗАД

В субботу от португальца будут ожидать многого: летом Криш чуть не перешел в «Сити», но вмешательство сэра Алекса Фергюсона спасло «Юнайтед» от позора. Теперь Роналду – главная надежда «дьяволов» в атаке, что доказывают последние матчи с «Тоттенхэмом» и «Аталантой».

Криш имеет первоклассную статистику в матчах с «Манчестер Сити»: 5 голов и 3 ассиста за 14 игр. При этом лишь один мяч был забит не в красной футболке – в 2012 году португалец поразил ворота «Сити» в составе «Реала».

Главное – не удалиться с поля, ведь такой опыт в манчестерском дерби у Роналду тоже был. В ноябре 2008-го форвард получил две желтые карточки за 10 минут и досрочно покинул. Правда, та игра состоялась не на «Олд Траффорд», а на «Сити оф Манчестер». «Юнайтед» же все равно победил благодаря голу Уэйна Руни – 1:0.

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Что с увольнением Сульшера?

Октябрь выдался непростым для главного тренера «МЮ»: норвежца критиковали за выбор тактики в неудачных матчах с «Эвертоном» (1:1) и «Лестером» (2:4). А после унизительного поражения от «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» со счетом 0:5 Сульшер был близок к увольнению как никогда раньше. Британские медиа активно обсуждали скорое назначение Антонио Конте, но крупная победа над «Тоттенхэмом» (3:0) слегка выправила положение Уле-Гуннара.

Теперь Конте точно не возглавит «МЮ» в ближайшее время – разгромив «шпор», Сульшер трудоустроил итальянца в Лондоне. Согласно информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, возможность отставки норвежца пока не рассматривается. Но руководство манкунианцев вернется к обсуждению будущего Сульшера, если результаты и игра не стабилизируются.

Уле-Гуннар Сульшер, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Что будет с «МЮ» без Варана?

Мучения бывшего защитника «Реала» продолжаются: француз получил травму в финале Лиги наций против Испании, из-за чего пропустил почти весь октябрь и вернулся на поле только в игре с «Тоттенхэмом». Но спустя всего 3 дня из-за повреждения задней поверхности бедра не смог доиграть матч Лиги чемпионов с «Аталантой» до конца и был заменен еще в первом тайме. Ожидается, что восстановление Рафы займет около месяца – он вряд ли снова выйдет на поле до конца ноября.

Потеря Варана – большая проблема для Сульшера. Отсутствие француза отрицательно сказывается на оборонительной игре «МЮ»: без Рафы «дьяволы» потерпели сокрушительные поражения от «Лестера» и «Ливерпуля». Заменить его Виктором Линделёфом, скорее всего, не получится – швед получил травму на тренировке, пропустил игру с «Аталантой» и вряд ли будет готов к дерби Манчестера.

Вероятно, в основе выйдет Эрик Байи, который этом сезоне АПЛ пока не сыграл ни минуты. Зато в Бергамо ивуариец отыграл все 90 минут, полностью выключил из игры Дувана Сапату и в целом провел очень хороший матч: выиграл 7 из 11-ти единоборств, совершил 4 перехвата, 68 касаний мяча и завершил встречу с 85% точных передач.

Дуван Сапата и Эрик Байи в матче «Аталанта» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Сыграет ли Сульшер в 3 защитника?

После разгрома от «Ливерпуля» Сульшер изменил тактику, и это принесло результат в игре с «Тоттенхэмом». Но последовательная потеря Линделёфа и Варана ставит под сомнение возможность использования схемы с тремя центральными защитниками. У норвежца осталось лишь двое здоровых центрдефов – Харри Магуайр и Эрик Байи. Вероятно, именно они и составят оборонительную пару, а на флангах выйдут Уан-Биссака и Шоу.

Впрочем, если Сульшер все же решить использовать тактику с тремя центральными защитниками, которая лучше раскрывает возможности Криштиану Роналду и фланговых футболистов, то в тройке с Магуайром и Байи может выйти кто-то из опорников – например, универсал Скотт Мактоминей. Но большой вопрос, решится ли Сульшер на такой эксперимент в манчестерском дерби.

Что с результатами «Сити»?

Команда Пепа Гвардиолы проиграла 2 из трех последних матчей – «Вест Хэму» в Кубке Лиги и «Кристал Пэлас» в АПЛ. Не обошлось без приключений и в лигочемпионской игре с «Брюгге» – сломить бельгийцев получилось только во втором тайме, а к перерыву на табло «Этихада» горели удручающие 1:1.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Проблемы с «Вест Хэмом» и «Кристал Пэлас» сложно объяснить исключительно плохой реализацией: «Сити» провел, пожалуй, худшие матчи сезона по части креатива на чужой трети поля. Да, весь второй там против «Пэлас» команда Гвардиолы играла в меньшинстве, но даже в равных составах не создала ни одного явного голевого шанса. Возможно, сказывается спад лидеров – например, Джека Грилиша, который не забивал с 15 сентября. А ассистом в последний раз отметился 23 октября в игре с «Брайтоном».

Пока Стерлинг воюет с Пепом за игровое время через медиа, спасать атаку приходится Жоау Канселу – защитник оформил хет-трик из ассистов в игре с «Брюгге». Матч против «МЮ» даст ответ на вопрос, был ли провал «Сити» временным явлением, или же проблема носит затяжной характер.

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