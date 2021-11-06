«Однажды мы проиграли «Манчестер Сити» 1:6, но команда обладала идентичностью и воспряла после неудачи. У современного «МЮ» нет узнаваемого стиля. В чем проблема – неверных идеях тренера или восприятии игроков – непонятно», – сокрушался Рио Фердинанд после разгрома «Юнайтед» от «Ливерпуля». 6 ноября легендарный защитник вылил злость в твиттер – команда англичанина скромно уступила в дерби.

Претензии Фердинанда по стилю слегка потеряли актуальность. Подход «Юнайтед» вышел очевидным со старта игры. В первые 20 минут хозяева владели мячом 27% времени, а в осмысленный прессинг вступили только под гул болельщиков. «Юнайтед» поставил на низкий блок и аккуратную защиту по схеме 5-3-2.

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Очертания схемы 5-3-2 в защите «МЮ» Фото: Other Agency

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Оборону «МЮ» отличила важная деталь – внимание к опорной зоне «Сити». На мяче к Родри часто поднимались Кайл Уокер и Жоау Канселу, сюда же смещался кто-то из атакующих полузащитников. Так игроки Пепа Гвардиолы искали ситуации четыре-в-три против Бруну Фернандеша, Фреда и Скотта Мактоминея.

Уле-Гуннар Сульшер предвидел хитрость «Сити» и приставил к Родри Мэйсона Гринвуда. Благодаря страйкеру «Юнайтед» лучше контролировал среднюю линию.

Защита Гринвуда по Родри позволяет двум полузащитникам «МЮ» стеречь смещение Де Брёйне Фото: Other Agency

Ход с Гринвудом дополнил общую картину сдержанного «МЮ». Схема с тремя центральными защитниками сработала в матче с «Тоттенхэмом». Сульшер сохранил расстановку под «Сити», чтобы насытить первую линию и облегчить игру команды против подвижного соперника. Подвели игроки.

Оба гола «Сити» залетели из полуфлангов – зоны, которую схема 5-3-2 прикрывает в первую очередь. Верхней точкой проблем «Юнайтед» оказался второй мяч: сначала гости нашли зону между линиями, затем Канселу получил несколько секунд на выверенный пас, а после Люк Шоу пустил за спину Бернарду Силву. Критиковать не хочется только Давида де Хеа – без пяти сейвов испанца «МЮ» уступил бы гораздо позорнее.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Сульшера подвела невнимательность игроков без мяча – фатальная ошибка против «Манчестер Сити». Взять для примера Фила Фодена: англичанин открывался в широкой зоне, чтобы вспороть полуфланг для Канселу, врывался в карман между Аароном Уан-Биссакой и Эриком Байи, подключался в штрафную. Как отбиваться против пяти подобных игроков на фоне тотальной небрежности – непонятно.

Другая проблема Сульшера была связана с резервом. На 55-й минуте камеры выхватили разминку Донни ван де Бека – стало понятно, что «МЮ» обречен. Помимо голландца, на скамейке хозяев расположились Джесси Лингард (не получал больше часа за игру в клубе с сентября), Джейдон Санчо (четыре минуты на три последних матча за «Юнайтед») и Антони Марсьяль (не играл со 2 октября).

Стартовый план «МЮ» был завязан на защите, а на скамейке не оказалось ресурсов для перехода к более активной игре. Даже при 0:2 Сульшер располагал набором полузвездных игроков, большинство из которых пребывает в скудной форме. Номинальный переход на атакующую схему 4-2-3-1 не принес изменений в футболе.

Базовые задумки Сульшера нельзя назвать неудачными. Подвело исполнение. «Сити» прибыл на «Олд Траффорд» с классической системой и в топовом состоянии. Для уверенной победы над «Юнайтед» этого оказалось достаточно.

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