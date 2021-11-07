«Норвич» объявил об увольнении главного тренера Даниэля Фарке. Немец не справился с повышением в классе и после триумфального сезона в Чемпионшипе полностью провалился в Премьер-лиге.

В первых 10 матчах АПЛ «Норвич» Фарке не победил ни разу, в конце октября присел на 0:7 от «Челси» и плелся на последнем месте в турнирной таблице. В 11-м туре «канарейки» наконец выиграли у другого новичка чемпионата, «Брентфорда», со счетом 2:1. Но при этом «Норвич» показал ужасный футбол, владел мячом 35,5% времени и создал всего 0,4 ожидаемого гола (без учета пенальти). Сравните: у «Брентфорда» 2,3 xG.

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Но даже после первой победы в Премьер-лиге «Норвич» не сохранил Фарке и выгнал его на мороз. Корреспондент норфолского сайта Eastern Daily Press Дэвид Фризер накопал подробности увольнения тренера. Даниэлю объявили о прекращении сотрудничества только после пресс-конференции по матчу с «Брентфордом».

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Немецкий коуч поговорил с журналистами, вышел и встретил спортивного директора клуба Стивена Уэббера. Топ-менеджер и сообщил штабу Фарке об увольнении. Главному с ассистентами дали немного времени, чтобы первыми предупредить семьи и близких. Официально пресс-служба «Норвича» подтвердила отставку в субботу, в 22:30 по московскому времени, спустя 2,5 часа после окончания победной игры. То есть у тренерского штаба было примерно 100 минут для того, чтобы родные и друзья узнали об увольнении лично, а не из медиа.

Уэбберу пришлось объективно непросто, так как именно он привел Даниэля на «Кэрроу Роуд» при назначении спортдиром в апреле 2017 года. Вместе с ним они рухнули из АПЛ в Чемпионшип, но тут же поднялись обратно с рекордом клуба по очкам в пердиве, зрелищной игрой и феноменальным перформансом Эмилиано Буэндии в Шипе. Футболистам «Норвича» об отставке тренера также сообщил Уэббер – он зашел в автобус команды перед возвращением с гостевой игры и объявил решение руководства.

Даниэль Фарке («Норвич») и Фрэнк Лэмпард («Челси»), 2019 год Фото: Getty Images

Новым тренером «канареек», похоже, станет Фрэнк Лэмпард – по крайней мере, об этом инсайдит уважаемая газета The Times. Легенду «Челси» видят фаворитом в борьбе за этот пост, другие претенденты – Люсьен Фавр (экс-«Дортмунд»), Стив Брюс (экс-«Ньюкасл») и Джон Терри (экс-«Астон Вилла»).

Конечно, Лэмпс заслужил еще один шанс после удачи с «Дерби Каунти» и отличного первого сезона на «Стэмфорд Бридж». Но и Фарке не заслужил, чтобы с ним расставались, как с шелудивым псом, – после первой победы в сезоне и пресс-конференции перед журналистами.

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Источник: Eastern Daily Press, The Times.

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