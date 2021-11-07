Таблицы топ-5 европейских чемпионатов и РПЛ

Чемпионат Англии
КомандаМатчиГолыОчки
1. «Челси»1127-426
2. «Манчестер Сити»1122-623
3. «Вест Хэм»1123-1323
4. «Ливерпуль»1131-1122
5. «Арсенал»1113-1320
6. «МЮ»1119-1717
7. «Брайтон»1112-1217
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18. «Бернли»1111-178
19. «Ньюкасл»1112-245
20. «Норвич»115-265
Чемпионат Англии
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2 ЧАСА НАЗАД
Чемпионат Испании
КомандаМатчиГолыОчки
1. «Реал Сосьедад»1319-1028
2. «Реал Мадрид»1228-1327
3. «Севилья»1221-727
4. «Атлетико»1221-1323
5. «Бетис»1319-1721
6. «Райо Вальекано»1319-1420
7. «Осасуна»1314-1719
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18. «Эльче»1311-178
19. «Леванте»1312-255
20. «Хетафе»136-195
Чемпионат Германии
КомандаМатчиГолыОчки
1. «Бавария»1140-1128
2. «Боруссия» Д1128-1724
3. «Фрайбург»1118-922
4. «Вольфсбург»1112-1219
5. «Лейпциг»1123-1118
6. «Байер»1124-1718
7. «Майнц»1115-1117
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16. «Аугсбург»119-209
17. «Арминия»117-168
18. «Гройтер Фюрт»118-291
Чемпионат Италии
КомандаМатчиГолыОчки
1. «Наполи»1224-432
2. «Милан»1226-1132
3. «Интер»1229-1325
4. «Аталанта»1222-1522
5. «Лацио»1225-1921
6. «Рома»1221-1519
7. «Фиорентина»1216-1418
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18. «Сампдория»1215-259
19. «Салернитана»1210-267
20. «Кальяри»1213-266
Чемпионат Франции
КомандаМатчиГолыОчки
1. «ПСЖ»1329-1334
2. «Ланс»1325-1424
3. «Ницца»1323-1023
4. «Марсель»1320-1223
5. «Ренн»1322-1122
6. «Монпелье»1321-1919
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18. «Бордо»1318-2712
19. «Сент-Этьен»1315-289
20. «Метц»1313-278
Чемпионат России
КомандаМатчиГолыОчки
1. «Зенит»1434-1630
2. «Сочи»1424-1627
3. «Динамо»1422-1626
4. «Локомотив»1420-1325
5. ЦСКА1418-1423
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15. «Химки»1411-2212
16. «Урал»145-1511

Таблицы бомбардиров

Лучшие бомбардиры АПЛ
1. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 10 голов
2. Джейми Варди («Лестер») – 7
3. Микаэл Антонио («Вест Хэм»), Садио Мане («Ливерпуль») – 6
Полная таблица
Лучшие бомбардиры Ла Лиги
1. Карим Бензема («Реал Мадрид») – 10 голов
2. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Рауль Де Томас («Эспаньол»), Луис Суарес («Атлетико») – 7
3. Мемфис Депай («Барселона»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад») – 6
Полная таблица
Лучшие бомбардиры Бундеслиги
1. Роберт Левандовский («Бавария») – 13 голов
2. Эрлинг Холанн («Боруссия») – 9
3. Патрик Шик («Байер»), Антони Модест («Кёльн») – 8
Полная таблица
Лучшие бомбардиры Серии А
1. Чиро Иммобиле («Лацио») – 10 голов
2. Джованни Симеоне («Верона») – 9
3. Душан Влахович («Фиорентина») – 8
Полная таблица
Лучшие бомбардиры Лиги 1
1. Гаэтан Лаборд («Ренн»), Джонатан Дэвид («Лилль») – 8 голов
2. Мохамед Байо («Клермон»), Энди Делор («Ницца»), Хабиб Диалло («Страсбур»), Вахби Хазри («Сент-Этьен») – 7
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Амин Гуири («Ницца»), Димитри Пайет («Марсель»), Виссам Бен Йеддер («Монако»), Людовик Блас («Нант») – 6
Полная таблица
Лучшие бомбардиры РПЛ
1. Гамид Агаларов («Уфа») – 11 голов
2. Матео Касьерра («Сочи»), Артем Дзюба, Сердар Азмун (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Локомотив») – 7
3. Даниил Фомин («Динамо»), Александр Ерохин («Зенит»), Владислав Сарвели («Крылья Советов»), Денис Глушаков («Химки») – 6
Полная таблица
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