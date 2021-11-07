Таблицы топ-5 европейских чемпионатов и РПЛ
Чемпионат Англии
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|Команда
|Матчи
|Голы
|Очки
|1. «Челси»
|11
|27-4
|26
|2. «Манчестер Сити»
|11
|22-6
|23
|3. «Вест Хэм»
|11
|23-13
|23
|4. «Ливерпуль»
|11
|31-11
|22
|5. «Арсенал»
|11
|13-13
|20
|6. «МЮ»
|11
|19-17
|17
|7. «Брайтон»
|11
|12-12
|17
|...
|...
|...
|...
|18. «Бернли»
|11
|11-17
|8
|19. «Ньюкасл»
|11
|12-24
|5
|20. «Норвич»
|11
|5-26
|5
Чемпионат Англии
Клопп нашел 2 причины поражения «Ливерпуля». Судьи ошиблись?
- С полной таблицей АПЛ можно ознакомиться здесь
Чемпионат Испании
|Команда
|Матчи
|Голы
|Очки
|1. «Реал Сосьедад»
|13
|19-10
|28
|2. «Реал Мадрид»
|12
|28-13
|27
|3. «Севилья»
|12
|21-7
|27
|4. «Атлетико»
|12
|21-13
|23
|5. «Бетис»
|13
|19-17
|21
|6. «Райо Вальекано»
|13
|19-14
|20
|7. «Осасуна»
|13
|14-17
|19
|...
|...
|...
|...
|18. «Эльче»
|13
|11-17
|8
|19. «Леванте»
|13
|12-25
|5
|20. «Хетафе»
|13
|6-19
|5
- С полной таблицей Ла Лиги можно ознакомиться здесь
Чемпионат Германии
|Команда
|Матчи
|Голы
|Очки
|1. «Бавария»
|11
|40-11
|28
|2. «Боруссия» Д
|11
|28-17
|24
|3. «Фрайбург»
|11
|18-9
|22
|4. «Вольфсбург»
|11
|12-12
|19
|5. «Лейпциг»
|11
|23-11
|18
|6. «Байер»
|11
|24-17
|18
|7. «Майнц»
|11
|15-11
|17
|...
|...
|...
|...
|16. «Аугсбург»
|11
|9-20
|9
|17. «Арминия»
|11
|7-16
|8
|18. «Гройтер Фюрт»
|11
|8-29
|1
- С полной таблицей Бундеслиги можно ознакомиться здесь
Чемпионат Италии
|Команда
|Матчи
|Голы
|Очки
|1. «Наполи»
|12
|24-4
|32
|2. «Милан»
|12
|26-11
|32
|3. «Интер»
|12
|29-13
|25
|4. «Аталанта»
|12
|22-15
|22
|5. «Лацио»
|12
|25-19
|21
|6. «Рома»
|12
|21-15
|19
|7. «Фиорентина»
|12
|16-14
|18
|...
|...
|...
|...
|18. «Сампдория»
|12
|15-25
|9
|19. «Салернитана»
|12
|10-26
|7
|20. «Кальяри»
|12
|13-26
|6
- С полной таблицей Серии А можно ознакомиться здесь
Чемпионат Франции
|Команда
|Матчи
|Голы
|Очки
|1. «ПСЖ»
|13
|29-13
|34
|2. «Ланс»
|13
|25-14
|24
|3. «Ницца»
|13
|23-10
|23
|4. «Марсель»
|13
|20-12
|23
|5. «Ренн»
|13
|22-11
|22
|6. «Монпелье»
|13
|21-19
|19
|...
|...
|...
|...
|18. «Бордо»
|13
|18-27
|12
|19. «Сент-Этьен»
|13
|15-28
|9
|20. «Метц»
|13
|13-27
|8
- С полной таблицей Лиги 1 можно ознакомиться здесь
Чемпионат России
|Команда
|Матчи
|Голы
|Очки
|1. «Зенит»
|14
|34-16
|30
|2. «Сочи»
|14
|24-16
|27
|3. «Динамо»
|14
|22-16
|26
|4. «Локомотив»
|14
|20-13
|25
|5. ЦСКА
|14
|18-14
|23
|...
|...
|...
|...
|15. «Химки»
|14
|11-22
|12
|16. «Урал»
|14
|5-15
|11
- С полной таблицей РПЛ можно ознакомиться здесь
Таблицы бомбардиров
Лучшие бомбардиры АПЛ
1. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 10 голов
2. Джейми Варди («Лестер») – 7
3. Микаэл Антонио («Вест Хэм»), Садио Мане («Ливерпуль») – 6
Лучшие бомбардиры Ла Лиги
1. Карим Бензема («Реал Мадрид») – 10 голов
2. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Рауль Де Томас («Эспаньол»), Луис Суарес («Атлетико») – 7
3. Мемфис Депай («Барселона»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад») – 6
Лучшие бомбардиры Бундеслиги
1. Роберт Левандовский («Бавария») – 13 голов
2. Эрлинг Холанн («Боруссия») – 9
3. Патрик Шик («Байер»), Антони Модест («Кёльн») – 8
Лучшие бомбардиры Серии А
1. Чиро Иммобиле («Лацио») – 10 голов
2. Джованни Симеоне («Верона») – 9
3. Душан Влахович («Фиорентина») – 8
Лучшие бомбардиры Лиги 1
1. Гаэтан Лаборд («Ренн»), Джонатан Дэвид («Лилль») – 8 голов
2. Мохамед Байо («Клермон»), Энди Делор («Ницца»), Хабиб Диалло («Страсбур»), Вахби Хазри («Сент-Этьен») – 7
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Амин Гуири («Ницца»), Димитри Пайет («Марсель»), Виссам Бен Йеддер («Монако»), Людовик Блас («Нант») – 6
Лучшие бомбардиры РПЛ
1. Гамид Агаларов («Уфа») – 11 голов
2. Матео Касьерра («Сочи»), Артем Дзюба, Сердар Азмун (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Локомотив») – 7
3. Даниил Фомин («Динамо»), Александр Ерохин («Зенит»), Владислав Сарвели («Крылья Советов»), Денис Глушаков («Химки») – 6
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