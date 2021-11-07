«Ливерпуль» сенсационно проиграл – 2:3 с «Вест Хэмом» на выезде, когда этого от «красных» мало кто ждал. Да, мерсисайдский клуб впервые проиграл в АПЛ лишь в 11-м туре, но у фанатов и игроков осталась куча вопросов к судье.

Например, первый пропущенный мяч «молотков» – прямым ударом с углового на четвертой минуте. Его записали как автогол Алиссона, но футболисты «Ливерпуля» активно спорили с арбитром Крейгом Поусоном насчет того, насколько правильно засчитывать такие банки.

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После подачи корнера вместе с голкипером «красных» выпрыгивал и Анджело Огбонна. Темнокожий итальянец явно мешал вратарю, но судья Поусон вместе с ВАР посчитали, что борьба шла по всем правилам. При этом видеоассистент и рассматривал гол на предмет игры рукой у Огбонны, и искал фол на вратаре, но подтвердил решение главного – 1:0 в пользу «Вест Хэма».

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О судействе высказался даже обычно тактичный Юрген Клопп. Он назвал два ключевых момента в матче, и один из них – конечно, автогол Алиссона. «В первом мяче рука шла прямо в руку нашего вратаря. Как он поймает этот навес? Это бессмысленно, – полыхал Клопп во флэш-интервью репортеру Sky Sports. – Вот почему правила защищают голкиперов. Если игрок прыгает с поднятой рукой, то это становится важной частью тела для вратаря. Люди скажут, что я оправдываюсь, но я спокоен. Нам просто нужны нормальные решения судьи, и ничего подобного больше не повторится».

АВТОГОЛ АЛИССОНА ПРАВИЛЬНО ЗАСЧИТАЛИ? Да, это ошибка вратаря Нет, Огбонна фолил

Второй эпизод, который упомянул тренер «Ливерпуля», – это жесткое столкновение Аарона Крессвелла и Джордана Хендерсона. На девятой минуте при счете 1:0 защитник «Вест Хэма» врезал шипами по опорной ноге Хендо и не получил даже желтую карточку. Этот эпизод дополнительно просмотрел ассистент ВАР, и на видеоповторе не рассмотрели фол, больше напоминавший прямую красную. Крессвелл так и пробегал до финального свистка без предупреждений.

«Крессвелл безрассудно бросился в ноги Хендерсону, – это снова слова Клоппа. – Даже если он сначала сыграл в мяч, нужно лучше контролировать тело. Две ситуации, которые оказались ключевыми для «Вест Хэма». Судья не принял правильные решения, и «молотки» выиграли этот матч».

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В том же флэш-интервью Юрген признал победу лондонского клуба. «Нельзя всегда показывать лучшую игру, иногда приходится выжимать нужный результат», – сообщил немецкий коуч. Да, все так, но при более надежной работе английских судей победы добывать проще, чем со спорными решениями ВАР.

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А еще Юрген Клопп прокомментировал покупку шейхами «Ньюкасла». Главный тренер «Ливерпуля» назвал сделку «очевидным беспокойством».

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