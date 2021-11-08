«Если сейчас спросите меня, хочу ли я стать тренером, то ответ отрицательный. Я бы не хотел становиться директором или президентом клуба. Я в субботу собирался сходить на бокс в Лас-Вегасе, позвать семью и друзей, но не смог, потому что нет времени. После окончания карьеры я хочу вести королевский образ жизни», – уверял Криштиану Роналду шесть лет назад.

30-летний Криш рассказывал, что после отставки мечтает сниматься в кино – исполнять не главные роли, а партии второго плана. А еще португалец желал шить одежду и создавать парфюм. Но когда дело приблизилось к сорокету, он изменил мнение. Криш прикинул, каким коучем он станет. «Я был бы мотиватором. Тренер должен передать свою страсть и талант команде. Например, я кайфую от футбола, ведения мяча, ударов по воротам, голов. Я должен передать это команде», – размышлял форвард.

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Осенью 2021-го английские таблоиды разнюхали, что после завершения карьеры Роналду хочет тренировать в «МЮ». Криштиану не лезет в кресло Сульшера: португалец претендует на работу с юношескими командами. Особенно с той, за которую теперь выступает его сын Криштиану-младший.

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Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Вероятно, именно Криштианинью заставил Роналду изменить мнение о карьере тренера. Ведь Криш сам тренирует мальчика. Он регулярно выкладывает в инстаграм видео, на которых помогает сыну делать силовые упражнения – качать пресс, отжиматься.

«У него есть потенциал, он рослый, быстрый и хорошо координирован. Но это ничто без большой самоотдачи и тяжелой работы. Иногда я отправляю его на беговую дорожку, а после – в холодную воду, чтобы восстановиться. И он такой: «Папа, вода такая холодная, я не хочу». Я понимаю это, ему всего 10. И все зависит от него, я не давлю. Если он захочет быть врачом – я не против. Но я хочу, чтобы он думал: «Я должен быть лучшим», – рассказывал Криштиану подробности воспитания сына.

Тренировки с легендарным отцом дают сочные плоды: Криштианинью разрывает во всех детских командах, в которые переходит. Из Мадрида Роналду-джуниор уезжал в качестве лучшего бомбардира детской команды «Посуэло» с 55-ю мячами за два года. В первые месяцы в «Ювентусе» юнга нашвырял 58 мячей и 18 ассистов. В дебютной игре оформил покер, а в одном из следующих матчей – семь мячей. Теперь он тоже перешел в «МЮ».

Криштиану Роналду с сыном Криштианинью Фото: Getty Images

Благодаря домашним тренировкам Криш-младший отлично бьет, исполняет все стандарты и хорошо управляет мячом на скорости. Роналду лично водит сына в тренажерку и следит за его питанием. «Мои дети, даже когда едят шоколад, смотрят на мою реакцию», – рассказывал нападающий «МЮ».

Появление сына пробудило в португальце тренера. Но Роналду с молодости заботился о партнерах и мотивировал их становиться лучше. Например, воспитанника «Реала» Алекса Фернандеса. 18-летний брат защитника «Мадрида» Начо травмировался на сборе команды в Лос-Анджелесе и получил внезапную заботу от лучшего игрока команды.

«Я работал с медицинским персоналом, когда Криштиану вошел в палату, надел на меня спортивный костюм и помог снять ботинки. Он остался, пытаясь подбодрить меня. Я очень восхищался им за это», – рассказывал Алекс. Позже Криштиану приезжал к парню, чтобы поддержать его и вместе позаниматься в зале.

С возрастом тренерские порывы проявлялись в Роналду все чаще. Например, в перерыве финала Лиги чемпионов-2015/16 игроки «Реала» в изнеможении валялись на скамейках – их ждали еще 45 минут борьбы против душнил из «Атлетико». Тогда слово взял Криштиану.

«Послушайте, я хочу вам кое-что сказать. Мы в 45 минутах от того, чтобы войти в историю. Все мы очень устали. Нам осталось сыграть каких-то 45 минут. Мы сможем, потому что мы в полном порядке. Это психологический момент. Выдержим 45 минут – войдем в историю. Защищаемся так же, как и в первой половине. Давайте! Давайте! Держимся вместе. Расслабьтесь, мы будем ловить их на контратаках. Мы победим, вот увидите», – дал Роналду установку партнерам, которые ответили лидеру аплодисментами.

Через месяц после победы «Реала» над «Атлетико» сборная Португалии вышла в финал Евро-2016. Криштиану получил тяжелую травму колена на 25-й минуте и наблюдал один из важнейших матчей в карьере со скамейки. Но капитан не покидал команду ни на секунду. Вместе с тренером Фернанду Сантушем он управлял игроками и подсказывал решения.

В перерыве Роналду зарядил партнеров. «Он был фантастическим. Его отношение было невероятным. В перерыве он очень помогал нам всем – у него всегда было много мотивирующих слов. Вся команда отреагировала на них, так что это было очень, очень хорошо», – вспоминал Седрик Соареш.

Криштиану виртуозно нашел подход и слова для каждого партнера. «Роналду сказал мне, что я забью победный мяч, он дал мне эту силу, эту энергию, и это было жизненно важно. Это была цель, ради которой я работал с первой минуты Евро», – рассказал Эдер. Мотивация от Роналду помогла молодому нападающему, и он забил золотой мяч в ворота Франции.

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То же самое Криштиану делал после возвращения в «Манчестер Юнайтед». Во время матча Лиги чемпионов против «Янг Бойз» Роналду сел на скамейку на 72-й минуте. Но из игры не вышел. Несколько раз форвард вставал рядом с Уле-Гуннаром Сульшером и руководил партнерами, выкрикивал команды. Это не спасло от поражения, но в очередной раз Криш продемонстрировал амбиции.

Хейтеры говорят, что КриРо разлагает команды. Якобы «Ювентус» и «МЮ» поплыли после перехода португальца, потому что он примадонна и супервезда, притягивает слишком много внимания и отравляет атмосферу. Но это бред.

Криштиану Роналду и Поль Погба Фото: Getty Images

«Что касается Роналду, то всегда приятно играть с лучшими, и возможность тренироваться с великим футболистом пойдет на пользу другим игрокам. Благодаря ему уровень команды вырастет», – даже капризный Погба радовался переходу Роналду.

«Дисциплина, которую он демонстрировал на протяжении всей карьеры ради максимальных результатов, сказалась на других игроках команды. Я очень доволен. Теперь Роналду совсем не тот человек, чем в те времена, когда я играл с ним», – говорил Сульшер о влиянии повзрослевшего Роналду на команду.

Перед первым же матчем против «Ньюкасла» Криш снова включил режим оратора-мотиватора и произнес мощную речь.

«Я вернулся в «Манчестер Юнайтед» по двум причинам. Во-первых, потому что я люблю клуб. Во-вторых, мне нравится менталитет победителя, который пронизывает ряды этого клуба. Я вернулся не для того, чтобы быть чирлидером. Если вы, ребята, хотите добиться успеха, то мне нужно, чтобы вы всем сердцем полюбили этот клуб», – сказал португалец.

Легенда манкунианцев потребовал, чтобы игроки ели, спали, дышали и боролись ради клуба, поддерживали партнеров и отдавались на 100 процентов. А в конце добавил кое-что интересное: «Я хочу создать менталитет победителя. Когда я однажды выйду на пенсию, менталитет победителя сохранится. Я сделаю все возможное для команды, но мне тоже нужна ваша поддержка».

Уле-Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду в матче «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов Фото: Getty Images

В этих словах кроется ответ хейтерам, галдящим о разложении клубов из-за Роналду. Криштиану приходит не для уничтожения команд, а чтобы создавать их. Он уже размышляет как тренер, а его авторитет в глазах игроков намного выше, чем у 99% действующих коучей. В результате, сам того не осознавая, Роналду оказывается вторым главным тренером команды, и это может действовать против нее.

После «МЮ» Криштиану ждет либо ностальгическое прозябание в «Спортинге», либо роль рекламного манекена в MLS. Оба варианта далеки от грандиозных амбиций Роналду. КриРо слишком любит челленджи – он всю жизнь посвятил тому, чтобы стать лучшим футболистом в истории. С такими ставками нельзя просто выйти из борьбы и сниматься в кино на вторых ролях. Это мелко, особенно когда перед глазами есть примеры Зидана и Гвардиолы. А борьба и конкуренция – наркотики для португальца.

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То, что Роналду подсажен на конкуренцию и борьбу, стало ясно после перехода в «Манчестер Юнайтед». Первые слова Алекса Фергюсона после выхода Роналду в дебютном матче за «МЮ»: «Да, у него есть яйца». Мы подробно разобрали первые дни португальца в Манчестере.

Кстати, Роналду зарабатывает не только игрой в футбол и рекламой. Криштиану, как Лео Месси и другие топы, завели собственную криптовалюту. Клубы уже делают десятки миллионов из воздуха. Читай подробности на Eurosport.ru.

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