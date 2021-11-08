Когда в январе 2009 года 31-летнего Эдди Хау назначили главным тренером «Борнмута», перед ним стояла практически невыполнимая задача. В сезоне 2008/09 «Борнмут» выгнали в четвертую по силе английскую лигу, при этом клуб лишили 17 очков и ограничили в трансферах. К тому моменту, как Хау возглавил команду, «Борнмуту» нужно было отыграть 10 баллов, чтобы не вылететь.

Клуб находился в тяжелом финансовом положении: игроки и персонал остались без зарплаты, а судебные приставы часто заходили в офис. Руководители говорили, что вылет в нон-лигу может означать конец клуба. Хау удалось не только спасти «Борнмут», но и превратить его в клуб с амбициями. Восемь лет спустя команда финишировала девятой в АПЛ. Правда, последний 21 месяц «Борнмут» справлялся без Эдди – он покидал клуб ради работы в «Бёрнли».

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Хау ушел в отставку в июле 2020-го, когда не смог сохранить место в АПЛ. Тренера критиковали за трансферную политику и неспособность освежить состав – Хау слишком явно отдавал предпочтение тем футболистам, с которыми добился успеха. Тренер входил в шорт-листы «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Арсенала», «Эвертона» и «Вест Хэма», его видели будущим коучем сборной Англии, и вдруг он стал свободным агентом.

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Эдди Хау Фото: Getty Images

В «Борнмуте» Хау был менеджером во всех смыслах слова. Эдди желал знать, что происходит в каждом клубном департаменте. Хау – большой трудоголик, он приходил на тренировочное поле первым и покидал его последним – на случай, если кто-то из игроков захочет поработать индивидуально.

Хау приезжал на тренировку в 6:30 утра, просматривал видеозаписи матчей и предыдущих занятий, а также аналитические данные, чтобы дать обратную связь футболистам. Он лично редактировал и компилировал видео для отдельных игроков. Коуч делал новые записи, чтобы улучшать тренировки и индивидуальные занятия. Все пометки Хау каталогизирует в дневниках и отмечает разными цветами. Однажды тренер сказал, что его сердце разобьется, если он потеряет эти записи.

Для тренера всегда были важны детали. По мере того, как «Борнмут» поднимался по уровням английского футбола, доходы клуба росли, как и бюджеты, выделявшиемся на спортивную аналитику. Это показало, насколько дотошный Хау в мелочах.

«Эдди продвигался так же быстро, как и игра. У нас была комната презентаций, иногда мы встречались с ним там по утрам один на один. Он знает все. Мы использовали все научные методы, которые стали популярны в последние годы, особенно после того, как попали в Премьер-лигу», – рассказывал экс-защитник «Борнмута» Саймон Фрэнсис, который выступал за клуб с 2011-го по 2020 год.

Эдди Хау Фото: Getty Images

У Хау есть подход к каждому игроку. Эндрю Сурман играл с Эдди в «Борнмуте» в 2005-2006 годах. В 2013-м Сурман уже играл под руководством Хау-тренера. «Раньше меня всегда заигрывали либо слева, либо справа, но я всегда чувствовал, что лучшая позиция для меня – центр полузащиты. Когда я присоединился, он сказал мне: «Слушай, я думаю, что ты центральный полузащитник». И работал со мной индивидуально, чтобы помочь адаптироваться к новой роли

Он садился с каждым игроком и просматривал отснятые тренировки. Я думаю, он хотел, чтобы футболисты хотели совершенствоваться, были голодными. Мне это нравилось – чувствовалось, что приходишь на тренировку и всегда учишься, вместо того, чтобы ежедневно делать одни и те же упражнения», – вспоминал Сурман.

В поздние годы работы Хау критиковали за трансферы: коуч привез из «Ливерпуля» нападающего Доминика Соланке за 21 млн евро и вингера Джордана Айба за 18 млн. Эти игроки не оправдали вложенные деньги и приводятся как самые яркие примеры ошибок коуча, однако у Хау больше удачных кейсов.

Один из лидеров «Борнмута» последних лет Каллум Уилсон куплен у клуба третьего дивизиона «Ковентри Сити» за 3,7 млн евро в 2014 году, а спустя шесть лет продан в «Ньюкасл» игроком сборной Англии за 22 млн. Натан Аке приобрели у «Челси» в 2017-м за жирные 22,8 млн, а прошлым летом отдали в «Сити» за ценник в два раза больше. Аарона Рэмсдейла клуб приобретал за 974 тысячи у «Шеффилда», а спустя три года вернул тому же клубу уже за 20,5 млн. Список крутых трансферов Хау на этом не заканчивается: Джошуа Кинг, Райан Фрейзер и Дэвид Брукс – все эти парни нашли себя именно в «Борнмуте».

Каллум Уилсон Фото: Getty Images

Хоу любит знакомиться поближе с футболистами. Он знает, что хорошее расположение духа только поможет игрокам классно выступать. довольство и счастье помогут им играть в игры. Хоу был почти отцом для некоторых молодых игроков, таких как Райан Фрейзер, который переехал в Борнмут из шотландского Абердина в 18 лет.

Командные мероприятия – еще одна важная вещь для Хау. Особенно часто это практиковалось во время международных перерывов. Перед ключевыми играми «Борнмута» в 2009 году молодой тренер водил футболистов на картинг. В прошлом сезоне, безуспешно борясь за сохранение места в АПЛ, команда играла в крикет, ходила на бокс и стрельбу по глиняным голубям.

Перед тем, как принять предложение от «Бёрнли», Хау отказывал «Кристал Пэлас» и «Саутгемптону». В новую командут тренер подписал несколько сильных футболистов: Дэнни Ингса, Кирана Триппьера, Сэма Вокса, Чарли Остина и Джуниора Станисласа – все потом неплохо проявили себя в АПЛ. Хау пытался преобразовать стиль игры «Бёрнли» во что-то более ориентированное на владение мячом.

Эдди Хау Фото: Getty Images

Хау перешел в «Бёрнли» в 33 года – многие игроки, которыми он руководил, были старше или примерно того же возраста. Неназванный футболист клуба уверен, что ветераны команды не уважали молодого коуча: «Некоторые из них, если оглянуться назад, были далеко не очень профессиональными. В команде существовала культура употребления алкоголя, от которой ему также пришлось избавиться. Хау моментально расставался с любым игроком, который, по его мнению, не выдерживал конкуренции».

В «Ньюкасле» Хау придется доказать, что он не тренер одного клуба, а год без футбола не сделал его хуже. «Я действительно думаю, что год без футбола пошел ему на пользу. Как тренер и как менеджер он каждый день хотел совершенствоваться. Он всегда хотел улучшить игроков», – считает Саймон Фрэнсис.

Хау предстоит проявить себя совсем в других условиях – не в маленьком Борнмуте со стадионом на 11 тысяч мест, а в новом большом проекте с арабскими владельцами и гигантскими трансферными возможностями.

У ЭДДИ ХАУ ПОЛУЧИТСЯ В «НЬЮКАСЛЕ»? Да, завоюет трофеи Да, хороший вариант на первое время Нет, не оправдает ожиданий шейхов Нет, он тренер одной команды

Источник: The Athletic.

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