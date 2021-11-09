В «Арсенале» впервые после ухода Андрея Аршавина летом 2013 года снова появился российский игрок: на тренировки с первой командой лондонского клуба приглашен 16-летний вратарь Алексей Рохас Федорущенко.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», с 9 ноября игрок юношеской команды «канониров» будет участвовать в занятиях под руководством тренера вратарей главной команды «Арсенала» Иньяки Канья. Что известно про Федорущенко?
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Федорущенко родился на востоке Лондона, в городе Базилдон. Мама Алексея – русская, папа – колумбиец. Юлия и Фернандо познакомились в Швейцарии на новогодней вечеринке, а позже переехали в Великобританию. Девушка получила право на учебу в университете в Ланкастере, закончила магистратуру и получила рабочую визу. С тех пор пара живет и работает в Англии. А еще воспитывает двух сыновей.
Старший, Алексей Федорущенко, начал заниматься футболом с трех лет и часто принимал участие в городских турнирах, на одном из которых игрока заметили скауты «Челси». Несколько лет Федорущенко занимался в футбольном центре «синих», но в академию его так и не перевели. Причина – высокая конкуренция среди вратарей.
Алексей тренировался в футбольных центрах «Норвича», «Кристал Пэлас» и «Уотфорда» и в конечном итоге оказался в академии «Арсенала». Контракт с лондонским клубом Федорущенко подписал в апреле 2019 года. Позже двухлетнее соглашение было продлено еще на 2 года.
Федорущенко – основной вратарь молодежки «Арсенала». В лондонском клубе сразу разглядели талант Алексея: к тренировкам с молодежкой «канониров» его привлекали еще до того момента, как футболисту исполнилось 15 лет. То же самое было и с попаданием в команду до 16 лет: Федорущенко вызывался туда одновременно с игрой за команду 15-летних.
Может ли играть за сборную России?
Дедушка и бабушка Алексея живут в Челябинске и наверняка были бы рады увидеть его в форме сборной России. Но перед игроком стоит непростой выбор: он имеет право выступать за сборные Колумбии, России и Англии.
Пока Федорущенко дважды сыграл в товарищеских матчах за юношеские сборные Колумбии. Там ему даже дали прозвище Эль Русо – «русский».
Также Алексей прошел два тренировочных сборах с юношеской командой Англии. Но что насчет сборной России? По словам футболиста, в РФС о нем знают и даже выходили на контакт.
«В августе прошлого года разместил на сайте РФС резюме и ссылку на мое видео. Через день позвонил Сергей Пестряков, он занимается селекцией. Завязалась переписка. С тех пор мы на связи. Меня хотели пригласить на несколько сборов – в Турцию, Санкт-Петербург и Испанию. Но из-за ковида не получилось», – рассказывал Федорущенко в интервью «Спорт-Экспресс» в марте 2020-го.
В августе Алексей выкладывал в инстаграм фото из Москвы, но его приезд в Россию не был связан с футболом: с весны 2020-го имя Федорущенко ни разу не появлялось в расширенных списках для участия в товарищеских или официальных играх юношеских сборных России различных возрастов.
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Источники: «Спорт-Экспресс»,
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