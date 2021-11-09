6 ноября «Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле принципиальному сопернику «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ со счетом 0:2 и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

После поражения Daily Express опубликовал новость, что Криштиану Роналду может покинуть клуб, если «Юнайтед» не добудет путевку в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Сообщается, что 36-летний Криштиану недоволен нынешними амбициями «красных дьяволов» и не хочет тратить последние годы карьеры на игру в Лиге Европы.

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Криштиану Роналду Фото: Getty Images

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Правда ли это и думает ли так Роналду, никто, конечно, сказать с определенностью не может. Но бывший полузащитник сборной Англии Тревор Синклер, ранее выступавший за «Манчестер Сити», в комментарии после поражения в дерби отметил, что португалец не любит и не умеет проигрывать. И даже без экспертных высказываний ясно, что Кришу явно не понравится непопадание «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов.

«У него вспыльчивый характер, потому что он победитель. Роналду не любит проигрывать», – сказал Синклер.

А что говорит сам Криштиану? Он никак не прокомментировал поражение от «Сити», а в инстаграме написал что всегда рад вернуться в свою страну: его ожидают матчи за сборную Португалии. В ноябре национальная команда сыграет с Ирландией и Сербией.

«Доброе утро, когда я возвращаюсь в свою страну, это всегда дополнительное счастье», – гласит подпись под фотографией. И ни слова о клубе.

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